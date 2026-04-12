O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, disse na sexta-feira (10) que os chamados penduricalhos serão definidos "com responsabilidade fiscal e respeito à magistratura".

O ministro afirmou que a resolução aprovada nesta quinta-feira (8) pelo CNJ, também presidido por Fachin, busca cumprir as decisões do STF e declarou que, se houver benefícios além do previsto pela corte, eles serão cortados.

"A primeira e última palavra sobre essa matéria é a do plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a resolução do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que é do mesmo teor, buscam cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal.