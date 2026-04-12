Com as eleições de outubro de 2026 se aproximando, dirigentes partidários de Jundiaí articulam estratégias dentro das federações partidárias, modelo que vem ganhando força na política nacional. O JJ ouviu representantes locais para entender as expectativas em nível estadual e federal para o próximo ciclo eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as federações partidárias são uniões entre dois ou mais partidos que passam a atuar como uma única legenda por, no mínimo, quatro anos. Diferente das antigas coligações, elas exigem alinhamento programático, atuação conjunta e decisões unificadas ao longo de todo o período, com o objetivo de fortalecer os partidos e reduzir a fragmentação política.

Entre as federações em vigor estão a União Progressista (União Brasil e Progressistas), Renovação Solidária (PRD e Solidariedade), Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), PSDB Cidadania (PSDB e Cidadania) e PSOL Rede (PSOL e Rede Sustentabilidade).

Pela Federação União Progressista, o presidente do Progressistas (PP) em Jundiaí, Jeferson Coimbra, destacou a importância do modelo. “Vejo as federações partidárias como um instrumento importante para fortalecer a representatividade e dar mais consistência aos projetos políticos no país. A nossa expectativa é que a federação atue com responsabilidade, alinhamento de ideias e compromisso com pautas que realmente impactem a vida da população”, afirmou.