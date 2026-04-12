Com as eleições de outubro de 2026 se aproximando, dirigentes partidários de Jundiaí articulam estratégias dentro das federações partidárias, modelo que vem ganhando força na política nacional. O JJ ouviu representantes locais para entender as expectativas em nível estadual e federal para o próximo ciclo eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as federações partidárias são uniões entre dois ou mais partidos que passam a atuar como uma única legenda por, no mínimo, quatro anos. Diferente das antigas coligações, elas exigem alinhamento programático, atuação conjunta e decisões unificadas ao longo de todo o período, com o objetivo de fortalecer os partidos e reduzir a fragmentação política.
Entre as federações em vigor estão a União Progressista (União Brasil e Progressistas), Renovação Solidária (PRD e Solidariedade), Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), PSDB Cidadania (PSDB e Cidadania) e PSOL Rede (PSOL e Rede Sustentabilidade).
Pela Federação União Progressista, o presidente do Progressistas (PP) em Jundiaí, Jeferson Coimbra, destacou a importância do modelo. “Vejo as federações partidárias como um instrumento importante para fortalecer a representatividade e dar mais consistência aos projetos políticos no país. A nossa expectativa é que a federação atue com responsabilidade, alinhamento de ideias e compromisso com pautas que realmente impactem a vida da população”, afirmou.
Na Federação PSOL Rede, a presidente do PSOL em Jundiaí, Cintia Vanessa, ressaltou o caráter duradouro da união. “Uma federação não é uma coligação passageira, é uma união baseada em afinidades. Nosso foco é consolidar um projeto de país à esquerda e combater a extrema-direita e as desigualdades”, disse. Ela também destacou a superação da cláusula de barreira e ampliação qualitativa da bancada, com fortalecimento de nomes como Erika Hilton e Sâmia Bomfim em âmbito federal, além de aumentar a representatividade estadual com nomes como como Mariana Conti, vereadora de Campinas, e Marly Caldas, de Várzea Paulista.
O porta-voz da Rede Sustentabilidade em Jundiaí, Felipe Pinheiro, acrescentou. “O desafio é derrotar a extrema-direita nas eleições, atingindo dois objetivos: alcançar a reeleição do presidente Lula e ampliar a nossa bancada de deputados federais, senadores e deputados estaduais para barrar a agenda de retrocessos sociais e ambientais que estamos vivendo hoje”, destacou.
Já pela Federação Brasil da Esperança, a presidente local do PT, Rosaura Almeida, apontou objetivos eleitorais amplos. “Esperamos eleger Lula para mais um mandato, fortalecer candidaturas ao Senado e ampliar as bancadas do campo democrático e popular para garantir direitos e dignidade à população”, afirmou.
Na Federação PSDB Cidadania, o presidente do PSDB em Jundiaí, Ilcemar Fonseca, destacou um posicionamento alternativo. “Espero que sejamos uma opção contra a polarização que temos hoje”, disse.