13 de abril de 2026
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PLANEJAMENTO

Federações partidárias pautam estratégia de partidos para 2026

Por Felipe Torezim | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Federações partidárias são mais amplas que coligações
Federações partidárias são mais amplas que coligações

Com as eleições de outubro de 2026 se aproximando, dirigentes partidários de Jundiaí articulam estratégias dentro das federações partidárias, modelo que vem ganhando força na política nacional. O JJ ouviu representantes locais para entender as expectativas em nível estadual e federal para o próximo ciclo eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as federações partidárias são uniões entre dois ou mais partidos que passam a atuar como uma única legenda por, no mínimo, quatro anos. Diferente das antigas coligações, elas exigem alinhamento programático, atuação conjunta e decisões unificadas ao longo de todo o período, com o objetivo de fortalecer os partidos e reduzir a fragmentação política.

Entre as federações em vigor estão a União Progressista (União Brasil e Progressistas), Renovação Solidária (PRD e Solidariedade), Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), PSDB Cidadania (PSDB e Cidadania) e PSOL Rede (PSOL e Rede Sustentabilidade).

Pela Federação União Progressista, o presidente do Progressistas (PP) em Jundiaí, Jeferson Coimbra, destacou a importância do modelo. “Vejo as federações partidárias como um instrumento importante para fortalecer a representatividade e dar mais consistência aos projetos políticos no país. A nossa expectativa é que a federação atue com responsabilidade, alinhamento de ideias e compromisso com pautas que realmente impactem a vida da população”, afirmou.

Na Federação PSOL Rede, a presidente do PSOL em Jundiaí, Cintia Vanessa, ressaltou o caráter duradouro da união. “Uma federação não é uma coligação passageira, é uma união baseada em afinidades. Nosso foco é consolidar um projeto de país à esquerda e combater a extrema-direita e as desigualdades”, disse. Ela também destacou a superação da cláusula de barreira e ampliação qualitativa da bancada, com fortalecimento de nomes como Erika Hilton e Sâmia Bomfim em âmbito federal, além de aumentar a representatividade estadual com nomes como como Mariana Conti, vereadora de Campinas, e Marly Caldas, de Várzea Paulista.

O porta-voz da Rede Sustentabilidade em Jundiaí, Felipe Pinheiro, acrescentou. “O desafio é derrotar a extrema-direita nas eleições, atingindo dois objetivos: alcançar a reeleição do presidente Lula e ampliar a nossa bancada de deputados federais, senadores e deputados estaduais para barrar a agenda de retrocessos sociais e ambientais que estamos vivendo hoje”, destacou.

Já pela Federação Brasil da Esperança, a presidente local do PT, Rosaura Almeida, apontou objetivos eleitorais amplos. “Esperamos eleger Lula para mais um mandato, fortalecer candidaturas ao Senado e ampliar as bancadas do campo democrático e popular para garantir direitos e dignidade à população”, afirmou.

Na Federação PSDB Cidadania, o presidente do PSDB em Jundiaí, Ilcemar Fonseca, destacou um posicionamento alternativo. “Espero que sejamos uma opção contra a polarização que temos hoje”, disse.

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