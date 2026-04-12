O Espiritismo nos ensina que Jesus Cristo é um Espírito Puro, modelo moral a ser seguido por toda a Humanidade e Governador Espiritual da Terra. Ele é o ser mais evoluído que já esteve encarnado em nosso planeta e a sua moral serve de base para a moral da Doutrina Espírita, sendo esta, portanto, uma doutrina Cristã. O Espiritismo entende a Páscoa de uma maneira peculiar, mas respeita a forma comemorada por outras religiões e compartilha o valor do simbolismo representado, ainda que apresente outras interpretações. Por não possuir dogmas, sacramentos, rituais ou liturgias, o Espiritismo não possui nenhuma cerimônia para a comemoração da Páscoa.

Pelo entendimento Espírita, a ressurreição física do corpo material de Jesus não aconteceu, pois isso iria contra as Leis Naturais Universais e, dessa forma, seria cientificamente impossível de ocorrer. Jesus apareceu sim à Maria de Magdala e aos discípulos, mas com seu corpo espiritual, também chamado de Perispírito, que é o corpo semimaterial que serve de elo entre o Espírito e o corpo carnal e funciona como o seu veículo de expressão no mundo extrafísico. Isso aconteceu por um fenômeno chamado materialização, onde o Perispírito se torna visível e tangível, utilizando-se para tal o fluido vital dos encarnados, também conhecido por ectoplasma, e elementos da natureza. Jesus Cristo não precisou derrogar nenhuma Lei Natural para firmar o seu conceito de missionário, sendo a sua doutrina de amor e perdão muito maior que qualquer milagre e uma bênção para a Humanidade.

A Páscoa representa a imortalidade da alma perante a morte do corpo material, a sobrevivência do Espírito imortal, que passa a vibrar, viver, em uma outra dimensão, entre as múltiplas dimensões existentes no Universo. Podemos enxergar a Páscoa como um dos grandes ensinamentos de Jesus, que apesar de ter sofrido tantas injustiças, retorna triunfante, afirmando que permaneceria sempre conosco para nos guiar em nossa jornada evolutiva.

Segundo Divaldo Pereira Franco, um dos maiores ícones do Espiritismo no Brasil e no mundo, médium, palestrante e escritor que desencarnou em maio de 2025, deixando um grande legado, a Páscoa pode ser interpretada de um ponto de vista mais abrangente, em relação à renovação de ideias e atitudes, possibilitando o surgimento de um novo homem como consequência da reforma íntima. Vale a pena comemorar a Páscoa, buscando a conexão com o amigo Jesus, sintonizando sua presença dentro do coração, não apenas nessa ocasião, mas todos os dias. Ele sempre estará atento ao nosso chamado, guiando nossos passos.

Eduardo Battel é médico urologista, expositor Espírita, Presidente do Centro Espírita Nova Luz, Secretário da União das Sociedades Espíritas (USE) Intermunicipal Jundiaí e Coordenador da Liga de Medicina e Espiritualidade da FMJ