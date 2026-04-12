Você já deve ter ouvido falar de Star Wars, franquia multimídia de fantasia científica criada pelo cineasta George Lucas. Ou quem sabe, de Star Trek, outra franquia gigantesca de space opera criada pelo produtor Gene Roddenberry. Ou talvez de Interestelar, 2001 - Uma Odisseia no Espaço, Avatar, Matrix, A Chegada, Alien, Blade Runner, A Origem, Duna, Black Mirror, Vingadores… Algum desses títulos deve ser, pelo menos, familiar. Todos eles fazem parte do mesmo gênero: ficção científica — um mercado que movimenta mais de US$ 15 bilhões em produções.

No último mês, mais uma obra se juntou a esse montante. O filme Devoradores de Estrelas, baseado no livro homônimo de Andy Weir, traz a história de um professor de ensino fundamental que, após acordar com amnésia em uma nave no espaço, precisa se aliar a um alienígena para salvar os planetas de ambos (sem spoilers! Essa informação está no trailer). Em apenas três semanas, a produção arrecadou mais de US$ 420 milhões nas bilheterias mundiais, tornando-se a maior arrecadação global do ano para um filme hollywoodiano e reforçando a popularidade do gênero.

Mesmo depois de décadas, a ficção científica continua arrastando uma multidão de fãs apaixonados, que fazem questão de demonstrar sua devoção e acompanhar as novidades. Edison Franco Junior, professor de química e engenheiro elétrico de 46 anos, enxerga o gênero como uma forma de explorar conceitos da própria profissão. “O que me atrai é a liberdade de explorar ideias sem as amarras do presente, mas sem perder a lógica. Na minha área, a química quântica, a realidade já é estranha. A ficção científica pega esse estranhamento e mostra como ele afeta pessoas, sociedades e decisões.”