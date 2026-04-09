O Governo de São Paulo entregou nesta quinta-feira (9) 21 viaturas para reforçar os trabalhos da Polícia Militar em batalhões de Jundiaí e de cidades como Campinas, Mogi Guaçu e Bragança Paulista. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante a Caravana 3D - Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo.

O investimento para aquisição dos veículos é de R$ 4,5 milhões. A iniciativa tem o objetivo de modernizar a frota da PM com veículos preparados para o atendimento de ocorrências e ações preventivas, aumentando a sensação de segurança da população paulista. Os veículos possuem tecnologia acoplada e uma série de recursos de segurança para garantir a proteção dos policiais durante o atendimento de ocorrências.

“A entrega de novas viaturas reforça diretamente a capacidade operacional da Polícia Militar na região, ampliando a presença policial nas ruas e garantindo respostas mais rápidas à população. Esse investimento se soma ao trabalho estratégico que já vem sendo realizado e que tem resultado na redução dos principais índices criminais no primeiro bimestre. Com mais recursos, tecnologia e integração entre as forças de segurança, conseguimos avançar na prevenção, no combate ao crime e na preservação da vida”, destacou o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves.