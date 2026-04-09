09 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SANTANDER TRACK&FIEL

Jundiaí recebe etapa de corrida neste domingo

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Evento reúne atletas em percursos de 5, 10 e 21 km

Jundiaí recebe neste domingo (12) a etapa JundiaíShopping do Santander Track&Field Run Series, considerado o maior circuito de corridas de rua da América Latina. A prova terá percursos de 5 km, 10 km e 21 km, com largada e chegada no JundiaíShopping.

O evento acontece pelo quarto ano consecutivo na cidade e deve reunir corredores de diferentes níveis. A estrutura contará com arena especial para apoio aos participantes e atividades após a prova, exclusivas para os inscritos.

A retirada dos kits se iniciou hoje, quinta-feira (9) e irá até sábado (11), das 10h às 22h, na loja Track&Field do shopping. No dia da corrida, o estacionamento será aberto a partir das 4h30 para os participantes.

A programação prevê largada da meia maratona às 5h30, seguida pelas provas de 10 km, às 6h40, e 5 km, às 7h30. Ao final, haverá cerimônia de premiação e todos os atletas que concluírem os percursos receberão medalha.

O circuito reúne cerca de 200 mil participantes por ano em diversas cidades do país, consolidando-se como uma das principais iniciativas do calendário esportivo nacional.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários