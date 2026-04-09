09 de abril de 2026
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Ex-atleta olímpico lança livro no Wet’n Wild

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Obra celebra trajetória de Victor Mirshawka, um dos grandes nomes do esporte brasileiro
Obra celebra trajetória de Victor Mirshawka, um dos grandes nomes do esporte brasileiro

O ex-atleta olímpico Victor Mirshawka lança, na próxima segunda-feira (13), o livro “Gratidão à Vida”, em evento no parque aquático Wet’n Wild. O encontro deve reunir convidados e imprensa para marcar a apresentação oficial da obra.

Mirshawka integrou a Seleção Brasileira de basquete campeã mundial em 1963 e conquistou medalha olímpica nos Jogos de Tóquio, em 1964. Após encerrar a carreira esportiva, consolidou atuação na área acadêmica e editorial.

O livro reúne memórias, reflexões e ensinamentos acumulados ao longo de sua trajetória, destacando experiências no esporte, na educação e na formação de pessoas.

A proposta do evento é promover um momento de encontro e troca de experiências, valorizando o legado construído pelo autor ao longo de décadas de atuação.

A iniciativa também reforça a importância de histórias que vão além das conquistas esportivas, destacando contribuições relevantes para a sociedade e novas gerações.

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