O ex-atleta olímpico Victor Mirshawka lança, na próxima segunda-feira (13), o livro “Gratidão à Vida”, em evento no parque aquático Wet’n Wild. O encontro deve reunir convidados e imprensa para marcar a apresentação oficial da obra.

Mirshawka integrou a Seleção Brasileira de basquete campeã mundial em 1963 e conquistou medalha olímpica nos Jogos de Tóquio, em 1964. Após encerrar a carreira esportiva, consolidou atuação na área acadêmica e editorial.

O livro reúne memórias, reflexões e ensinamentos acumulados ao longo de sua trajetória, destacando experiências no esporte, na educação e na formação de pessoas.