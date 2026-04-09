O Time Jundiaí terá uma programação intensa entre sexta-feira (10) e quarta-feira (15), com compromissos em diferentes modalidades e cidades. A agenda inclui jogos e competições de handebol, vôlei, atletismo, tênis de mesa e futebol.

A rodada começa na sexta-feira com partidas de handebol masculino pela Copa Sudeste Cadete, além de amistoso do vôlei feminino sub-19 e confronto do handebol feminino pelo Campeonato Paulista Juvenil. Os compromissos acontecem em São Bernardo do Campo, Barueri e São José dos Campos.

No domingo (12), o destaque fica para o atletismo, com atleta do Time Jundiaí representando o Brasil no Mundial de Marcha Atlética, em Brasília. No mesmo dia, a equipe também participa do Troféu São Paulo e de disputas no tênis de mesa e voleibol.