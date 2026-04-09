A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí aprendeu nesta quinta-feira (9) medicamentos sem registro junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medicação era utilizada para fins terapêuticos e medicinais.

A ação, coordenada pelos delegados Roberto Souza Camargo Junior e José Ricardo Arruda Marchetti, ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na cidade de Louveira. O mandado foi expedido pela Vara das Garantias da 4ª Região Administrativa Judiciária de Campinas.

Segundo a DIG de Jundiaí, a operação foi desencadeada por meio de informações constantes de uma investigação que apura a manutenção e possível comercialização irregular de substâncias utilizadas para emagrecimento, em desacordo com a legislação sanitária vigente.