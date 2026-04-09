09 de abril de 2026
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GALO

Paulista renova com técnico Vinícius Munhoz

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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@PAULISTAFC
Técnico segue no comando para sequência da temporada
Técnico segue no comando para sequência da temporada

O Paulista oficializou a renovação de contrato do técnico Vinícius Munhoz para a sequência da temporada. A decisão reforça a continuidade do trabalho à frente da equipe após a disputa da Série A3.

No comando desde fevereiro, o treinador teve desempenho positivo, contribuindo para a evolução do time dentro da competição. A diretoria optou pela manutenção visando estabilidade no planejamento esportivo. 

Além da permanência de Munhoz, a renovação também garante a continuidade da comissão técnica, fortalecendo o processo de desenvolvimento do elenco.

O clube já projeta a disputa da Copa Paulista, prevista para o segundo semestre, como próximo desafio dentro do calendário.

A aposta na continuidade do trabalho busca consolidar o desempenho da equipe e manter o crescimento apresentado ao longo da temporada.

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