O Paulista oficializou a renovação de contrato do técnico Vinícius Munhoz para a sequência da temporada. A decisão reforça a continuidade do trabalho à frente da equipe após a disputa da Série A3.

No comando desde fevereiro, o treinador teve desempenho positivo, contribuindo para a evolução do time dentro da competição. A diretoria optou pela manutenção visando estabilidade no planejamento esportivo.

Além da permanência de Munhoz, a renovação também garante a continuidade da comissão técnica, fortalecendo o processo de desenvolvimento do elenco.