Guardas municipais do Apoio Tático recuperaram um veículo roubado e apreenderam cabos possivelmente furtados após uma perseguição que terminou em acidente, na região do bairro Bairro dos Fernandes, em Jundiaí, na madrugada desta quarta-feira (8).
Os GMs Caio Ferreira e Virgílio, sob supervisão do subinspetor Anderson realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre um Fiat Uno produto de crime circulando pela cidade.
A equipe se posicionou em ponto estratégico e localizou o veículo com dois ocupantes acessando a rodovia Anhanguera, no sentido Campinas. Foi dada ordem de parada, mas os suspeitos não obedeceram, iniciando fuga.
Já nas proximidades do bairro dos Fernandes, o motorista realizou uma manobra brusca, perdeu o controle da direção e colidiu contra um barranco. Em seguida, os dois ocupantes abandonaram o carro e fugiram a pé por uma área de mata, conseguindo escapar.
Durante consulta aos dados do automóvel, os guardas constataram que o veículo era produto de roubo ocorrido em Campinas. Dentro do carro também foi encontrada grande quantidade de cabos, cuja origem é suspeita de furto.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Jundiaí, onde o caso será investigado pela Polícia Civil.