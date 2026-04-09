Guardas municipais do Apoio Tático recuperaram um veículo roubado e apreenderam cabos possivelmente furtados após uma perseguição que terminou em acidente, na região do bairro Bairro dos Fernandes, em Jundiaí, na madrugada desta quarta-feira (8).

Os GMs Caio Ferreira e Virgílio, sob supervisão do subinspetor Anderson realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre um Fiat Uno produto de crime circulando pela cidade.

A equipe se posicionou em ponto estratégico e localizou o veículo com dois ocupantes acessando a rodovia Anhanguera, no sentido Campinas. Foi dada ordem de parada, mas os suspeitos não obedeceram, iniciando fuga.