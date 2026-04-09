Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) prenderam dois homens e apreenderam cerca de 3,5 kg de drogas durante uma ação realizada nesta quarta-feira (8), no bairro Jardim Europa, em Campo Limpo Paulista.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após monitoramento das atividades de uma quadrilha investigada por tráfico de drogas, com uso de técnicas de investigação. Durante campana, os agentes flagraram o momento em que um homem chegou de motocicleta ao local combinado e realizou a entrega de maconha ao receptador.

Os dois suspeitos foram abordados e conduzidos à sede da Dise, em Jundiaí, onde acabaram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes.