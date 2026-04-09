09 de abril de 2026
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TRÁFICO

Dise de Jundiaí intercepta entrega de tijolos de maconha

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais apreenderam cerca de 3,5 kg de drogas
Os policiais apreenderam cerca de 3,5 kg de drogas

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) prenderam dois homens e apreenderam cerca de 3,5 kg de drogas durante uma ação realizada nesta quarta-feira (8), no bairro Jardim Europa, em Campo Limpo Paulista.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após monitoramento das atividades de uma quadrilha investigada por tráfico de drogas, com uso de técnicas de investigação. Durante campana, os agentes flagraram o momento em que um homem chegou de motocicleta ao local combinado e realizou a entrega de maconha ao receptador.

Os dois suspeitos foram abordados e conduzidos à sede da Dise, em Jundiaí, onde acabaram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes.

QUATRO PRESOS

Com essas duas prisões em Campo Limpo Paulista, a Dise chegou ao total de quatro suspeitos presos por envolvimento com o tráfico de drogas na região em um intervalo de 24 horas.

Na terça-feira, outros dois homens já haviam sido presos em Louveira, ocasião em que também foram apreendidas diferentes porções de drogas e um veículo utilizado nas atividades criminosas.

As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes dos dois grupos.

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