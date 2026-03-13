Os convocados devem apresentar a documentação exigida até o dia 22 de março de 2026, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Habitação Social, localizada no prédio da antiga Fumas, na avenida União dos Ferroviários - nº 2.222 - Ponte de Campinas.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Habitação Social, publicou na Imprensa Oficial do Município desta sexta-feira (13), a atualização das listas do processo seletivo para os empreendimentos Residencial Cravos III e IV. A publicação inclui os nomes dos inscritos habilitados como suplentes para apresentação de documentação e os inabilitados da primeira seleção.

Entre os documentos solicitados estão RG ou certidão de nascimento e CPF de todos os integrantes da família, comprovantes de endereço atual e de residência em Jundiaí há pelo menos 10 anos, comprovantes de renda, além de documentos específicos em casos como pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência doméstica, guarda de menores, ou integrantes da família com doenças graves.

De acordo com o edital, o não comparecimento dentro do prazo implicará na desclassificação automática, sendo convocado o próximo suplente da lista. A entrega da documentação não garante a aprovação final, pois os dados ainda passarão por análise da Caixa Econômica Federal.

Os interessados podem consultar as listas completas de suplentes habilitados e inabilitados na Imprensa Oficial do Município desta sexta-feira (13).