11 de abril de 2026
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ALERTA EM SAÚDE

Jundiaí confirma 1ª morte por síndrome respiratória em 2026

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Vítima teve o quadro agravado pelo vírus da influenza
Vítima teve o quadro agravado pelo vírus da influenza

Jundiaí confirmou nesta quinta-feira (9) a primeira morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2026 provocada pelo vírus da influenza. As informações são da Vigilância Epidemiológica de Jundiaí. Até o momento não foram divulgados dados sobre a pessoa, como sexo e idade.

Dados da Prefeitura de Jundiaí revelam que nos quatro primeiros meses deste ano já foram registradas 14 internações por influenza. Nos 12 meses de 2025 o número chegou a 175 casos. A solicitação da Prefeitura à população é para que o público alvo da campanha de vacinação contra a gripe procure a Unidade Básica de Saúde de referência para se vacinar e evitar casos graves da doença.

LEIA MAIS:

Segundo a Prefeitura, Jundiaí já aplicou mais de 14 mil doses da vacina desde o início da campanha de 2026.

Com informações do G1

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