Muita gente ainda vê a contratação de um cuidador como uma despesa a mais dentro de casa. Algo que pode ser deixado para depois, improvisado entre familiares ou empurrado até quando “não der mais”. Mas a realidade costuma ser outra: em muitos casos, a falta desse apoio acaba custando muito mais caro.

Com o envelhecimento da população, o aumento das doenças crônicas e a correria da vida moderna, ficou cada vez mais difícil acreditar que apenas boa vontade seja suficiente para sustentar uma rotina de cuidados. Cuidar de um idoso, de alguém em recuperação ou de uma pessoa com limitações físicas ou cognitivas exige tempo, atenção, preparo e constância. E quando isso falta, os prejuízos aparecem.

O primeiro impacto costuma ser na saúde. Sem acompanhamento adequado, a pessoa pode esquecer remédios, se alimentar mal, se desidratar, sofrer quedas ou apresentar sinais de agravamento que passam despercebidos. Muitas vezes, uma internação que parece repentina começou dias antes, dentro de casa, em detalhes que ninguém conseguiu observar a tempo.

Também existe um custo emocional alto. Quando a família tenta assumir tudo sozinha, o desgaste vem quase sempre acompanhado de culpa, exaustão e tensão. Filhos, esposas, maridos e parentes passam a viver divididos entre trabalho, casa, compromissos e a responsabilidade de cuidar. Aos poucos, o cansaço afeta o humor, os relacionamentos e até a saúde mental de quem está tentando dar conta de tudo.

E há ainda um peso financeiro que nem sempre é percebido de imediato. Faltas no trabalho, queda de produtividade, necessidade de abandonar compromissos profissionais, gastos com urgências, hospitalizações e tratamentos mais complexos muitas vezes poderiam ser reduzidos com um cuidado mais próximo no dia a dia.

Ter um cuidador não é afastar a família. Pelo contrário. É oferecer suporte para que a família consiga continuar presente de uma forma mais saudável e mais equilibrada. O cuidador ajuda na rotina, observa mudanças, auxilia na higiene, na alimentação, na mobilidade e oferece mais segurança para a pessoa assistida. Com isso, o familiar deixa de viver apenas no modo da sobrecarga e consegue voltar a ocupar também o lugar do afeto.

É preciso parar de tratar o cuidado como improviso. Cuidar bem de alguém exige responsabilidade. E, nesse cenário, adiar decisões importantes pode sair caro demais.

No fim das contas, talvez a pergunta nem seja quanto custa ter um cuidador. A pergunta certa é outra: quanto custa não ter?

Porque quando o desgaste aumenta, a saúde piora e a família se esgota, o preço da ausência de cuidado aparece. E quase nunca ele é pequeno.

Edvaldo de Toledo é Empresário, Enfermeiro, especialista em Cuidados Domiciliares, Apresentador do IssoPodAjudar, Criador da Cuidare Home Care (@edvaldo.toledo)