Nesta terça-feira (7) a equipe do JJ recebeu informações exclusivas referentes a espera por medicação no Pronto Atendimento Central, sob gestão do Hospital São Vicente de Paulo (HSV). Segundo relatos, pacientes chegavam a esperar 4h por uma medicação e atrasos de 8h nas consultas no início da tarde.

Em contato com o HSV, uma nota foi enviada informando que o PA Central registra, atualmente, aumento na procura por atendimentos, um cenário que, segundo eles, exige acompanhamento permanente das rotinas assistenciais e operacionais. Confira a nota na íntegra:

NOTA

“O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informa que a Unidade de Pronto Atendimento Central vem registrando aumento na procura por atendimentos, cenário que exige acompanhamento permanente das rotinas assistenciais e operacionais.