07 de abril de 2026
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EM JUNDIAÍ

Pacientes esperam 4h por medicação no PA Central

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Segundo relatos, pacientes chegavam a esperar 4h por uma medicação no início da tarde
Segundo relatos, pacientes chegavam a esperar 4h por uma medicação no início da tarde

Nesta terça-feira (7) a equipe do JJ recebeu informações exclusivas referentes a espera por medicação no Pronto Atendimento Central, sob gestão do Hospital São Vicente de Paulo (HSV). Segundo relatos, pacientes chegavam a esperar 4h por uma medicação e atrasos de 8h nas consultas no início da tarde.

Em contato com o HSV, uma nota foi enviada informando que o PA Central registra, atualmente, aumento na procura por atendimentos, um cenário que, segundo eles, exige acompanhamento permanente das rotinas assistenciais e operacionais. Confira a nota na íntegra:

NOTA 

“O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informa que a Unidade de Pronto Atendimento Central vem registrando aumento na procura por atendimentos, cenário que exige acompanhamento permanente das rotinas assistenciais e operacionais.

A instituição reforça que a assistência aos pacientes permanece sendo conduzida com base em critérios técnicos, de segurança e de prioridade clínica, com monitoramento contínuo dos fluxos de atendimento.

O HSV segue atuando de forma permanente para assegurar a qualidade da assistência prestada à população, mantendo avaliação constante dos processos e das medidas necessárias para o adequado funcionamento da unidade”.

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