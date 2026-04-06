A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai apertar a fiscalização de canetas emagrecedoras manipuladas com o objetivo de prevenir riscos e reforçar o controle sanitário da medicação. O anúncio foi na tarde desta segunda-feira (6).

As famosas canetas são tecnicamente conhecidas como medicamentos injetáveis agonistas do receptor GLP-1. A Anvisa planeja ações para combater irregularidades na importação de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) e na manipulação dos ativos de semaglutida, tirzepatida e liraglutida por farmácias de manipulação.

A Anvisa detectou que a importação de insumos farmacêuticos para a manipulação das canetas não é compatível com o mercado brasileiro. Dados revelam que no segundo semestre de 2025 foram importados 130 quilos de insumos, total suficiente para a preparação de 25 milhões de doses. Somente neste ano, a Anvisa inspecionou 11 farmácias de manipulação e importadoras. Oito delas foram interditadas por problemas técnicos e falta de controle de qualidade.