Enquanto o técnico Carlo Ancelotti entra na reta final e realiza os últimos ajustes na seleção Brasileira de olho na próxima Copa do Mundo, comerciantes de Jundiaí já começam a preparar as suas vitrines para conquistar os consumidores e torcedores. Camisetas verde e amarelas, chinelos e acessórios começam a ocupar espaço nas lojas, dando início a um período tradicionalmente movimentado para o varejo. As camisas, vale dizer, não são oficiais e por isso são encontradas a partir de R$ 20. As ‘amarelinhas’ que ofuscam os olhos devem chegar em breve às vitrines, mas pela internet o preço oscila entre R$ 500 e R$ 700.

Segundo Josineudo Rodrigues Nunes, gerente de uma loja de roupas no Centro, o movimento ainda é inicial, mas a expectativa é de crescimento nas próximas semanas. A antecipação na vitrine faz parte de uma estratégia. “As camisetas estão chegando, assim como chinelos da Copa e itens do Brasil. Está começando a aquecer agora, mas em todas as edições costumamos fazer as decorações para atrair a atenção do público.”