Jundiaí tem quase 1,1 mil vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (6), de acordo com o site do Jundiaí Empreendedora, com oportunidades para diversos cargos em diferentes níveis de formação. São 1.034 anúncios de vagas efetivas, duas de estágio, 17 para jovem aprendiz e 43 para contratoss temporários.

E esta semana, a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC), promove quarta-feira (8) um processo seletivo com 70 vagas de emprego no CIC Jundiaí, em parceria com a Valor RH Terceirização.

Serão ofertadas 20 vagas para Operador de Empilhadeira (com experiência e ensino médio completo) e 50 vagas para Auxiliar de Carga e Descarga (sem exigência de experiência e com ensino fundamental completo). As oportunidades são destinadas a candidatos a partir de 18 anos, residentes em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Louveira.