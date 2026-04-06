Jundiaí tem quase 1,1 mil vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (6), de acordo com o site do Jundiaí Empreendedora, com oportunidades para diversos cargos em diferentes níveis de formação. São 1.034 anúncios de vagas efetivas, duas de estágio, 17 para jovem aprendiz e 43 para contratoss temporários.
E esta semana, a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC), promove quarta-feira (8) um processo seletivo com 70 vagas de emprego no CIC Jundiaí, em parceria com a Valor RH Terceirização.
Serão ofertadas 20 vagas para Operador de Empilhadeira (com experiência e ensino médio completo) e 50 vagas para Auxiliar de Carga e Descarga (sem exigência de experiência e com ensino fundamental completo). As oportunidades são destinadas a candidatos a partir de 18 anos, residentes em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Louveira.
Os salários são de R$ 2.622,80 e R$ 1.734,00, respectivamente, com benefícios como cesta básica, fretado, alimentação no local e prêmio de incentivo. A jornada é de segunda a sábado, com turnos pela manhã ou tarde.
Quem quiser participar deve ir ao CIC Jundiaí, nesta quarta-feira (8), às 10h. O CIC Jundiaí fica na rua Alceu de Toledo Pontes, 200 – Cecap.