05 de abril de 2026
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GM localiza 300 porções de entorpecentes em patrulhamento

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: < 1 min
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Cão da GM, Dara auxiliou na apreensão
Cão da GM, Dara auxiliou na apreensão

Durante patrulhamento no Residencial Novo Horizonte, a equipe de operações com cães da Guarda Municipal, composta pelos agentes Julio, Ferreira e Willians, supervisionados pelo subinspetor Cristiano e com o apoio da K9 Darra, localizou aproximadamente 300 porções de entorpecentes em um corredor da região.

Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi encontrado ou detido no local. Todo o material recolhido foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi formalmente apreendido para posterior investigação da Polícia Civil.

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