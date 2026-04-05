Durante patrulhamento no Residencial Novo Horizonte, a equipe de operações com cães da Guarda Municipal, composta pelos agentes Julio, Ferreira e Willians, supervisionados pelo subinspetor Cristiano e com o apoio da K9 Darra, localizou aproximadamente 300 porções de entorpecentes em um corredor da região.

Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi encontrado ou detido no local. Todo o material recolhido foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi formalmente apreendido para posterior investigação da Polícia Civil.