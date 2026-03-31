O Governo de São Paulo entregou nesta terça-feira (31) a Linha 17-Ouro do Metrô, que amplia a mobilidade na Região Metropolitana, ligando o Aeroporto de Congonhas à rede metroviária, pelas linhas 9-Esmeralda e 5-Lilás. Com investimento de R$ 5,97 bilhões, o ramal tem 6,7 quilômetros de extensão e deve transportar diariamente cerca de 100 mil passageiros quando atingir a operação plena, prevista para outubro.

Com entrega prevista para 2014, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo, as obras foram retomadas em setembro de 2023 pela gestão do governador Tarcísio de Freitas. “Hoje não estamos simplesmente entregando uma linha, estamos encerrando um ciclo de atraso. Durante anos, convivemos com uma estrutura que consumiu recursos e ficou parada. Obra parada não tem valor presente e não ajuda o cidadão. Precisávamos tomar a frente e resolver, não dava para conviver com atraso e aceitar o desperdício. Tínhamos que virar essa página e retomar a confiança. Esse governo veio para trazer a solução. Estamos dando um passo grande hoje, com a interligação do aeroporto de Congonhas ao sistema, tornando essa rede mais conectada”, afirmou o governador.

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