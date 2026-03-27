Pioneira na implantação de um projeto de trens de média velocidade no país, a concessionária TIC Trens inicia, nesta sexta-feira (27), as obras do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, um dos principais projetos de mobilidade em andamento no estado de São Paulo. As primeiras intervenções ocorrem em Vinhedo (SP) e representam um avanço na retomada do transporte de passageiros sobre trilhos no país e na conexão entre a Capital e a região de Campinas.

“Este é um momento aguardado há décadas e marca um avanço na mobilidade do Brasil, de forma moderna e com padrões inéditos no país”, afirma Pedro Moro, diretor-presidente da TIC Trens.

As frentes de trabalho serão implantadas de forma faseada e avançarão de forma gradual inicialmente no trecho entre Campinas e Jundiaí e, em etapa posterior, em direção à capital. Nesta fase inicial, as intervenções incluem a instalação do canteiro de obras e áreas de apoio, preparação do terreno, obras de terraplenagem, contenções e a implantação de uma passagem inferior à ferrovia, destinada à transposição de veículos e remoção de interferências.