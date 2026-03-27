Pioneira na implantação de um projeto de trens de média velocidade no país, a concessionária TIC Trens inicia, nesta sexta-feira (27), as obras do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, um dos principais projetos de mobilidade em andamento no estado de São Paulo. As primeiras intervenções ocorrem em Vinhedo (SP) e representam um avanço na retomada do transporte de passageiros sobre trilhos no país e na conexão entre a Capital e a região de Campinas.
Projeção da estação de Vinhedo. Divulgação / TIC Trens
“Este é um momento aguardado há décadas e marca um avanço na mobilidade do Brasil, de forma moderna e com padrões inéditos no país”, afirma Pedro Moro, diretor-presidente da TIC Trens.
As frentes de trabalho serão implantadas de forma faseada e avançarão de forma gradual inicialmente no trecho entre Campinas e Jundiaí e, em etapa posterior, em direção à capital. Nesta fase inicial, as intervenções incluem a instalação do canteiro de obras e áreas de apoio, preparação do terreno, obras de terraplenagem, contenções e a implantação de uma passagem inferior à ferrovia, destinada à transposição de veículos e remoção de interferências.
Projeção da estação de Campinas. Divulgação / TIC Trens
Os três serviços do projeto TIC Eixo Norte
O projeto está estruturado em três serviços integrados: o expresso Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, o serviço parador Trem Intermetropolitano (TIM) e a modernização da Linha 7-Rubi de trens metropolitanos de São Paulo.
O Trem Intercidades será o primeiro trem de média velocidade do Brasil, com velocidade de até 140 km/h, capacidade para cerca de 860 passageiros por viagem e tempo estimado de 64 minutos no trajeto de 101 km entre São Paulo e Campinas. Segundo o edital de concessão, o serviço contará com assentos marcados, além de espaços para bagagens e bicicletas. A operação está prevista para 2031.
Já o Trem Intermetropolitano, o serviço parador que tem início previsto para 2029, fará a ligação entre Jundiaí e Campinas em um trajeto de 44 km, com tempo estimado de cerca de 33 minutos e paradas nos municípios Louveira, Vinhedo e Valinhos.
A Linha 7-Rubi, que atualmente opera entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí, é a base operacional dos três serviços do projeto TIC Eixo Norte e passará por um processo de modernização.
Benefícios para os passageiros e regiões metropolitanas
Com a implantação do TIC Eixo Norte, entre Campinas e São Paulo, a estimativa é reduzir o tempo de deslocamento entre as cidades, especialmente no horário de pico, e oferecer uma alternativa para a população que se desloca diariamente entre as duas regiões. O Trem Intermetropolitano (TIM) amplia essa conexão ao atender outros municípios do eixo, fortalecendo a oferta de transporte sobre trilhos na região.
Projeção da estação Água Branca. Divulgação / TIC Trens
Além da melhoria na mobilidade, o projeto também impulsiona o desenvolvimento regional, com impactos diretos na geração de empregos e na dinamização econômica das cidades atendidas.
Estima-se que o projeto TIC Eixo Norte beneficiará diretamente 11 municípios e cerca de 672 mil passageiros por dia, consolidando um novo eixo de desenvolvimento e integração regional entre a Capital e o Interior paulista.