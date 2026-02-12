O Governo do Estado de São Paulo anunciou a criação do projeto Novas Centralidades, que prevê a implantação de 23 mil moradias em dez municípios das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Jundiaí, ao longo do eixo do Trem Intercidades (TIC), que vai ligar Campinas à capital paulista. No recorte regional, Jundiaí deverá receber cerca de 2 mil unidades habitacionais, inseridas em um modelo que integra habitação, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. Os investimentos totais para moradias serão de R$ 4,3 bilhões.
Segundo o Governo do Estado, as moradias serão destinadas às famílias público-alvo da política habitacional do Estado, com distribuição por faixas de renda que prioriza famílias em situação de vulnerabilidade social, de até três salários mínimos, além de atendimento a famílias de renda intermediária, ampliando o acesso à moradia digna e bem localizada.
Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), outro município contemplado será Louveira, com outras mil habitações. Outras cidades que receberão o benefício serão Campinas (2 mil unidades), Valinhos (1 mil), Vinhedo (1 mil), Franco da Rocha (2 mil), Barueri/Carapicuíba - Santa Terezinha (2 mil), Perus (1,5 mil), Jurubatuba (1,5 mil), Varginha (2 mil), Mauá (2 mil), Pantanal - União de Vila Nova (2 mil), Piqueri (1,5 mil) e Santa Marina (1,5 mil).
Ainda não há prazos para início das obras. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) informou que, nos próximos dias, lançará o Edital para a iniciativa privada aprofundar estudos e propor intervenções para cada uma das novas centralidades apontadas pelo Estado como prioritárias neste projeto. A partir das devolutivas do Edital, será possível estudar e colher subsídios técnicos para a definição de cada um dos projetos no que diz respeito a moradias, oferta de comércio, serviços e equipamentos públicos a serem implantados nos locais. Somente após esta etapa, será realizada a contratação das obras.
O projeto
Apresentado na última semana, no Palácio dos Bandeirantes, o projeto é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) e pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). O investimento estimado apenas para as novas moradias é de R$ 4,3 bilhões, além de aportes em infraestrutura urbana, equipamentos públicos, áreas verdes e serviços.
O Governo do Estado informou que a proposta das Novas Centralidades é concentrar moradias, empregos e serviços no entorno de corredores de transporte de alta capacidade, como estações da CPTM, do Metrô e do Trem Intercidades (TIC). A estratégia busca reduzir tempos de deslocamento, estimular a mobilidade ativa e fortalecer uma rede de polos urbanos conectados à malha metropolitana. Além da produção habitacional, o projeto inclui ações de urbanização, recuperação ambiental, requalificação de áreas degradadas, construção de equipamentos públicos e estímulo a empreendimentos de uso misto, combinando moradia, comércio e serviços.