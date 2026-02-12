O Governo do Estado de São Paulo anunciou a criação do projeto Novas Centralidades, que prevê a implantação de 23 mil moradias em dez municípios das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Jundiaí, ao longo do eixo do Trem Intercidades (TIC), que vai ligar Campinas à capital paulista. No recorte regional, Jundiaí deverá receber cerca de 2 mil unidades habitacionais, inseridas em um modelo que integra habitação, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. Os investimentos totais para moradias serão de R$ 4,3 bilhões.

Segundo o Governo do Estado, as moradias serão destinadas às famílias público-alvo da política habitacional do Estado, com distribuição por faixas de renda que prioriza famílias em situação de vulnerabilidade social, de até três salários mínimos, além de atendimento a famílias de renda intermediária, ampliando o acesso à moradia digna e bem localizada.

Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), outro município contemplado será Louveira, com outras mil habitações. Outras cidades que receberão o benefício serão Campinas (2 mil unidades), Valinhos (1 mil), Vinhedo (1 mil), Franco da Rocha (2 mil), Barueri/Carapicuíba - Santa Terezinha (2 mil), Perus (1,5 mil), Jurubatuba (1,5 mil), Varginha (2 mil), Mauá (2 mil), Pantanal - União de Vila Nova (2 mil), Piqueri (1,5 mil) e Santa Marina (1,5 mil).