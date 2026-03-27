O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e em parceria com o Núcleo de Gastronomia de Jundiaí e a Associação de Panificadores de Jundiaí e Região (Apan), promovem na próxima semana um ciclo de treinamentos gratuitos voltado para empresários e colaboradores do setor alimentício.
Programação
Os encontros serão realizados a partir das 8h, na sede da CDL Jundiaí, localizada à rua Senador Fonseca, 651, Centro. A programação começa na segunda-feira, dia 30 de março, com o tema ‘Coragem para Liderar na Gastronomia’, abordando como a liderança corajosa pode transformar equipes, melhorar o clima organizacional e gerar melhores resultados.
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Na terça-feira, dia 31 de março, o treinamento ‘Encantando Clientes com Sabor e Atenção’ apresentará técnicas práticas para melhorar o atendimento e proporcionar uma experiência diferenciada ao cliente. Na quarta-feira, 1° de abril, a palestra de encerramento tratará o tema ‘Importância da Ergonomia na Saúde do Trabalhador’, destacando como a ergonomia contribui para prevenir dores, fadiga e outros problemas relacionados ao ambiente de trabalho.
Para participar do ciclo de debates é necessário se inscrever, de forma gratuita. As inscrições podem ser realizadas nos links abaixo:
- 30 de março: Coragem para Liderar na Gastronomia. CLIQUE AQUI.
- 31 de março: Encantando Clientes com Sabor e Atenção. CLIQUE AQUI.
- 1º de abril: Importância da Ergonomia na Saúde do Trabalhador. CLIQUE AQUI.