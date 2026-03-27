O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e em parceria com o Núcleo de Gastronomia de Jundiaí e a Associação de Panificadores de Jundiaí e Região (Apan), promovem na próxima semana um ciclo de treinamentos gratuitos voltado para empresários e colaboradores do setor alimentício.

Programação

Os encontros serão realizados a partir das 8h, na sede da CDL Jundiaí, localizada à rua Senador Fonseca, 651, Centro. A programação começa na segunda-feira, dia 30 de março, com o tema ‘Coragem para Liderar na Gastronomia’, abordando como a liderança corajosa pode transformar equipes, melhorar o clima organizacional e gerar melhores resultados.

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