Celebrado em 15 de março, o Dia do Consumidor deixou de ser apenas uma data simbólica de valorização de direitos e se transformou em um dos principais marcos promocionais do calendário varejista. Em 2025, o varejo comercializou nesta data 61 milhões de itens, um crescimento expressivo de 27,8%.

Para Edison Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), como o Dia do Consumidor é uma data relativamente recente e pouco conhecida no varejo físico. “Nossa sugestão é para o empresário intensifique a divulgação das ações promocionais que ocorrerão na loja também pelas redes sociais e pelo WhatsApp”, sugere.

Ele aponta ainda outro aspecto importante a ser levado em conta é que, diferentemente de outras datas — como o Dia das Mães ou dos Namorados, em que se compra para presentear. “No Dia do Consumidor, as pessoas adquirem itens para uso próprio. Esse é o motivo que impulsionou o resultado do segmento de saúde em 2025, por exemplo, com alta de 91% nas vendas de medicamentos em comparação com o ano anterior”, declara.