O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e a Câmara de Dirigentes Lojista (CDL) de Jundiaí promovem a Campanha Eletro Solidário, a fim de unir a preservação do meio ambiente ao caráter solidário. Nesta campanha são arrecadados utensílios eletroeletrônicos e eletrodomésticos e o valor obtido será revertido para o Instituto de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (Iidetec), local que oferece atendimentos, como psicológico e de auriculoterapia, a pessoas em vulnerabilidade.
Nos pontos de coleta, podem ser entregues os seguintes produtos: micro-ondas, forno, fogão, máquina de lavar, geladeira, televisão, rádio, home theater, dvd player, celular, notebook, impressora, scanner, liquidificador, batedeira, sanduicheira, torradeira, mixer, processador de alimentos, secador de cabelo, chapinha, barbeador elétrico, panela elétrica, fritadeira elétrica, rádio relógio, brinquedos eletrônicos, tablet, monitor, videocassete, entre outros similares.
O material poderá ser entregue nos postos de coleta localizados nas sedes do Sincomercio (rua Prudente de Moraes, 584), da CDL (rua Senador Fonseca, 651) e do Iidetec (rua Atílio Vianelo, 53). Todo o material arrecadado será recolhido e reciclado pela Indústria Fox.
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De acordo com Edison Maltoni, presidente das entidades, a Campanha é uma adesão à agenda ESG (Ambiental, Social e de Governança) que tem se mostrado um importante diferencial para diversos setores. “Um dos pilares dessa abordagem é a capacidade de avaliar tanto o reflexo das suas atividades sobre o meio ambiente quanto os efeitos das mudanças climáticas e sociais na própria empresa, além de manter os melhores processos de administração. Negócios engajados com esses princípios conseguem agregar valor reputacional e fortalecer o relacionamento com clientes, investidores”, pontua.
Maltoni detalha que todo processo da Campanha Eletro Solidário segue os padrões ambientais corretos para retornar a matéria-prima à cadeia produtiva, reduzindo a extração de recursos naturais. “A receita é totalmente destinada ao Instituto de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (Iidetec), sediado em Jundiaí e apoiado pelas entidades. O local promove a inclusão às tecnologias, qualidade de vida e educação sustentável”, explica.
Pontos de Coleta da Campanha Eletro Solidário
Sincomercio: rua Prudente de Moraes, 584, Centro
CDL Jundiaí: rua Senador Fonseca, 651, Centro
Iidetec: rua Atílio Vianelo, 53, Vianelo