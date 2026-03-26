O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e a Câmara de Dirigentes Lojista (CDL) de Jundiaí promovem a Campanha Eletro Solidário, a fim de unir a preservação do meio ambiente ao caráter solidário. Nesta campanha são arrecadados utensílios eletroeletrônicos e eletrodomésticos e o valor obtido será revertido para o Instituto de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (Iidetec), local que oferece atendimentos, como psicológico e de auriculoterapia, a pessoas em vulnerabilidade.

Nos pontos de coleta, podem ser entregues os seguintes produtos: micro-ondas, forno, fogão, máquina de lavar, geladeira, televisão, rádio, home theater, dvd player, celular, notebook, impressora, scanner, liquidificador, batedeira, sanduicheira, torradeira, mixer, processador de alimentos, secador de cabelo, chapinha, barbeador elétrico, panela elétrica, fritadeira elétrica, rádio relógio, brinquedos eletrônicos, tablet, monitor, videocassete, entre outros similares.

O material poderá ser entregue nos postos de coleta localizados nas sedes do Sincomercio (rua Prudente de Moraes, 584), da CDL (rua Senador Fonseca, 651) e do Iidetec (rua Atílio Vianelo, 53). Todo o material arrecadado será recolhido e reciclado pela Indústria Fox.