O evento vai ter cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos. Todos os adotantes têm a primeira consulta do pet assegurada pela ONG com a veterinária responsável.

Você que quer adotar um pet essa é a oportunidade. Venha para a ‘Feira de Adoção de Animais’, do Grupo Adoção e Afeto, que acontece no próximo sábado (28), das 11h às 15h, no Hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping Jundiaí.

A feira incentiva a adoção de animais adultos que precisam de um lar, de uma família que os ame. Eles são perfeitamente capazes de aprender e de responder a reforços positivos. Pets adultos têm mais foco, prestam mais atenção, já passaram da “fase da destruição” e são mais tranquilos.

Para adotar é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência, responder um questionário para saber se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e entender as necessidades do animal e se dispõe de local apropriado. A taxa de adoção é de R$ 100.

As pessoas também podem fazer doações espontâneas para custeio dos animais resgatados e tratados pela Ong. Caso a pessoa adote um filhote com menos de cinco meses, ele só poderá ir para casa no dia da feira com o compromisso de levá-lo para castrar no dia e horário pré-agendado.