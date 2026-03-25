Após a promulgação da Lei nº 10.463 de 16 de março de 2026, que prevê levantamento de dados quantitativos e qualitativos sobre os animais existentes no município seguindo critérios técnicos, Jundiaí terá um censo voltado à população de animais domésticos.

A medida autoriza o Poder Executivo a realizar periodicamente o levantamento, com o objetivo de subsidiar a criação de políticas públicas voltadas à proteção e ao bem-estar animal na cidade. A prefeitura informou que o censo começará a ser colocado em prática durante o “Abril Laranja”, mês dedicado à conscientização e prevenção aos maus-tratos contra animais.

Entre as informações previstas estão a identificação de animais domiciliados ou em situação de abandono, vacinados ou não, castrados ou não, além da divisão por sexo, elementos considerados essenciais para um diagnóstico mais preciso da realidade local.