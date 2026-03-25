Após a promulgação da Lei nº 10.463 de 16 de março de 2026, que prevê levantamento de dados quantitativos e qualitativos sobre os animais existentes no município seguindo critérios técnicos, Jundiaí terá um censo voltado à população de animais domésticos.
A medida autoriza o Poder Executivo a realizar periodicamente o levantamento, com o objetivo de subsidiar a criação de políticas públicas voltadas à proteção e ao bem-estar animal na cidade. A prefeitura informou que o censo começará a ser colocado em prática durante o “Abril Laranja”, mês dedicado à conscientização e prevenção aos maus-tratos contra animais.
Entre as informações previstas estão a identificação de animais domiciliados ou em situação de abandono, vacinados ou não, castrados ou não, além da divisão por sexo, elementos considerados essenciais para um diagnóstico mais preciso da realidade local.
O projeto de lei, de autoria de João Victor (PL), foi aprovado em sessão ordinária da Câmara Municipal de Jundiaí no dia 24 de fevereiro. Na justificativa foi destacado que a ausência de dados atualizados dificulta a distribuição adequada de recursos e a implementação de políticas mais eficientes e proporcionais às necessidades de cada região.
Ainda segundo a prefeitura, a ação será coordenada pelo Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), com apoio de outras secretarias, e contará com a distribuição de material educativo à população. De acordo com a diretora do departamento, Francine Galeoti, o levantamento será essencial para o planejamento de ações futuras. “O censo é de extrema importância para entendermos qual região possui maior população animal e para a implantação de políticas públicas eficientes e efetivas para o nosso município”, afirmou.
A administração municipal informou ainda que mais detalhes sobre a execução do censo, incluindo investimentos e metodologia, serão divulgados nas próximas etapas.