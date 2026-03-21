Está em tramitação na Câmara de Jundiaí o Projeto de Lei Complementar nº 1183/2026, de autoria do vereador Henrique Parra (PSOL), que busca prorrogar a vedação à implantação de empreendimentos imobiliários no Território de Gestão da Serra do Japi. A proposta altera a Lei Complementar 518/2012, ampliando por mais 10 anos o prazo de suspensão de diretrizes, licenças e autorizações administrativas para construção de loteamentos, condomínios, indústrias, hotéis e outros empreendimentos na região.

Segundo o projeto, a medida é considerada urgente para proteger uma das áreas naturais mais relevantes do município e do Estado de São Paulo. “O prazo originalmente previsto em 2012 foi de cinco anos, mas a revisão da Lei Complementar n° 417, de 2004, que definiria a proteção ambiental da Serra, não foi concluída. Em 2017, a Câmara prorrogou mais 10 anos, mas ainda estamos no mesmo impasse. Sem essa prorrogação, a Serra ficaria exposta a pressões imobiliárias, colocando em risco sua biodiversidade e os mananciais estratégicos da região”, explica Henrique Parra.

Parra lembra que, em 2010, o avanço de empreendimentos próximos ao pé da Serra ameaçou a zona de amortecimento, fragmentando a fauna e flora locais. “Condomínios murados, descontinuidade da mata e fragmentação florestal desestruturam a fauna e a flora. É um problema grave, pois a zona de amortecimento perde a função ecológica. A impermeabilização do solo reduz a absorção de água e compromete o abastecimento, já que a Serra alimenta rios que podem ser futuras represas do vetor oeste. Perder isso inviabiliza essas reservas”, alerta. Ele reforça que a ideia é prorrogar a vedação como medida emergencial e, paralelamente, propor a revisão da Lei Complementar n° 417, em uma campanha com o povo jundiaiense.