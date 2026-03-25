A Polícia Civil de Jarinu investiga a morte de um homem de 40 anos, cujo corpo foi encontrado no início desta semana em um córrego, em uma área de mata no bairro Nova Trieste.

O cadáver estava em avançado estado de decomposição, o que impossibilitou, em um primeiro momento, a verificação de eventuais sinais de violência por parte das autoridades.

A vítima foi identificada rapidamente, e familiares foram localizados. O homem foi reconhecido pela irmã, que relatou que ele tinha histórico de uso de drogas e enfrentava quadro de depressão.