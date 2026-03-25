26 de março de 2026
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MORTE SUSPEITA

Polícia investiga morte de homem encontrado dentro de córrego

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O cadáver estava em avançado estado de decomposição
O cadáver estava em avançado estado de decomposição

A Polícia Civil de Jarinu investiga a morte de um homem de 40 anos, cujo corpo foi encontrado no início desta semana em um córrego, em uma área de mata no bairro Nova Trieste.

O cadáver estava em avançado estado de decomposição, o que impossibilitou, em um primeiro momento, a verificação de eventuais sinais de violência por parte das autoridades.

A vítima foi identificada rapidamente, e familiares foram localizados. O homem foi reconhecido pela irmã, que relatou que ele tinha histórico de uso de drogas e enfrentava quadro de depressão.

O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação da Polícia Civil.

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