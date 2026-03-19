A agenda deste fim de semana (20 a 22 de março) no Sesc Jundiaí propõe um percurso que atravessa a dança contemporânea, a trajetória íntima de um dos maiores atores do país e a celebração da música brasileira marginal. Entre apresentações gratuitas e um espetáculo pago no teatro, a unidade reforça seu papel como ponto de convergência para diferentes narrativas artísticas.
Sexta-feira: estações coreográficas e memórias de Paulo Betti
A noite de sexta-feira, 20 de março, começa na Área de Convivência, às 19h30, com a Cisne Negro Cia. de Dança. O grupo apresenta "Four Seasons for Three", peça inspirada na releitura minimalista de Max Richter para a obra de Vivaldi. Com duração de 30 minutos e classificação livre, o espetáculo traduz as transformações da natureza em texturas corporais, evidenciando o vigor técnico da companhia.
Na sequência, às 20h, o palco do Teatro recebe Paulo Betti no solo "Autobiografia Autorizada". Aos 71 anos, o ator revisita anotações de toda uma vida para construir um relato que funde dureza e poesia. Sob a direção de Juliana Betti e Rafael Ponzi, o espetáculo narra as circunstâncias que moldaram sua trajetória da infância à maturidade, buscando no riso e na reflexão um elo comum com o público.
Sábado: o lúdico no picadeiro
O sábado, 21 de março, reserva um momento dedicado às famílias com o circo-espetáculo "Herolino, o Faxineiro". A partir das 17h30, Erickson Almeida interpreta um trabalhador que, em seu primeiro dia de emprego em um circo, vê-se sozinho no picadeiro. Tomado pela imaginação, ele transforma objetos triviais de limpeza, como baldes e vassouras, em instrumentos de malabarismo e equilibrismo, convertendo a rotina do trabalho em um show de virtuosismo.
Domingo: homenagem aos "malditos" da MPB
Encerrando a programação do final de semana, o domingo, 22 de março, às 17h30, traz o show "Benditos Malditos". O grupo, formado originalmente durante o projeto local Entre Sons e Prosas, dedica seu repertório aos artistas frequentemente rotulados como os "malditos" da música popular brasileira. Com direção musical de Eder Dias, a banda interpreta canções de figuras seminais, como Jards Macalé, Sérgio Sampaio, Tom Zé e Arrigo Barnabé, celebrando a estética da transgressão e da invenção sonora.
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
- Espetáculo
Four Seasons for Three, com Cisne Negro Cia. de Dança
20/3, sex, 19h30 | Área de Convivência
Grátis
- Espetáculo
Autobiografia Autorizada, com Paulo Betti
20/3, sex, 20h | Teatro
R$15 (credencial plena) | R$25 (meia) | R$50 (inteira)
Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
- Espetáculo
Herolino, o Faxineiro, com Erickson Almeida
21/3, sáb, 17h30 | Área de Convivência
Grátis
- Show
Benditos Malditos, com A Eclética República da Música
22/3, dom, 17h30 | Área de Convivência
Grátis