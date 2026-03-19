A agenda deste fim de semana (20 a 22 de março) no Sesc Jundiaí propõe um percurso que atravessa a dança contemporânea, a trajetória íntima de um dos maiores atores do país e a celebração da música brasileira marginal. Entre apresentações gratuitas e um espetáculo pago no teatro, a unidade reforça seu papel como ponto de convergência para diferentes narrativas artísticas.

Sexta-feira: estações coreográficas e memórias de Paulo Betti

A noite de sexta-feira, 20 de março, começa na Área de Convivência, às 19h30, com a Cisne Negro Cia. de Dança. O grupo apresenta "Four Seasons for Three", peça inspirada na releitura minimalista de Max Richter para a obra de Vivaldi. Com duração de 30 minutos e classificação livre, o espetáculo traduz as transformações da natureza em texturas corporais, evidenciando o vigor técnico da companhia.

Na sequência, às 20h, o palco do Teatro recebe Paulo Betti no solo "Autobiografia Autorizada". Aos 71 anos, o ator revisita anotações de toda uma vida para construir um relato que funde dureza e poesia. Sob a direção de Juliana Betti e Rafael Ponzi, o espetáculo narra as circunstâncias que moldaram sua trajetória da infância à maturidade, buscando no riso e na reflexão um elo comum com o público.

Sábado: o lúdico no picadeiro