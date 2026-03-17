A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta terça-feira (17) a mudança no resultado da final da Copa Africana de Nações de 2025. Após análise do Comitê de Apelação, o Senegal foi declarado derrotado por W.O., e o Marrocos passou a ser reconhecido como campeão.

A decisão tem como base o artigo 84 do regulamento da competição. A entidade considerou que a conduta da seleção senegalesa durante a partida configurou infração disciplinar grave, o que levou à anulação do resultado obtido em campo.



A final havia sido disputada em janeiro de 2026, em Rabat, com vitória de Senegal por 1 a 0 na prorrogação. O confronto, no entanto, foi marcado por episódios de tensão, incluindo protestos após decisões da arbitragem nos minutos finais do tempo regulamentar.