A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta terça-feira (17) a mudança no resultado da final da Copa Africana de Nações de 2025. Após análise do Comitê de Apelação, o Senegal foi declarado derrotado por W.O., e o Marrocos passou a ser reconhecido como campeão.
A decisão tem como base o artigo 84 do regulamento da competição. A entidade considerou que a conduta da seleção senegalesa durante a partida configurou infração disciplinar grave, o que levou à anulação do resultado obtido em campo.
A final havia sido disputada em janeiro de 2026, em Rabat, com vitória de Senegal por 1 a 0 na prorrogação. O confronto, no entanto, foi marcado por episódios de tensão, incluindo protestos após decisões da arbitragem nos minutos finais do tempo regulamentar.
Na ocasião, um gol senegalês foi anulado e, na sequência, um pênalti foi marcado para o Marrocos após revisão do VAR. A decisão gerou revolta, com jogadores deixando o campo e interrompendo a partida por alguns minutos.
Após o jogo, a CAF aplicou sanções a atletas e membros das delegações. Com a nova decisão, o resultado oficial passa a ser 3 a 0 para o Marrocos, que assume o título continental de forma administrativa.