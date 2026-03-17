17 de março de 2026
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TAÇA DAS FAVELAS

Segundo Workshop prepara lideranças da competição amadora

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Duda Martinelli fotógrafa da Taça das Favelas Jundiaí
Durante os encontros, serão abordados temas como organização das equipes, conduta esportiva e o papel das lideranças
Durante os encontros, serão abordados temas como organização das equipes, conduta esportiva e o papel das lideranças

A CUFA Jundiaí inicia nesta terça-de (17), às 19h, a segunda edição do Workshop de Lideranças da Taça das Favelas Jundiaí. O encontro será realizado no Senac e faz parte da preparação para a edição 2026 do torneio.

A atividade reúne representantes das equipes participantes, com duas a três lideranças por time. O objetivo é alinhar informações, promover troca de experiências e fortalecer a organização da competição no município.

O workshop será dividido em dois dias e contará com mediação de Mariana Bueno e Bernardo Machado. A programação inclui momentos formativos e rodas de conversa com representantes do Senac, Sesc, CUFA e da arbitragem.

Durante os encontros, serão abordados temas como organização das equipes, conduta esportiva e o papel das lideranças na construção de um ambiente mais estruturado e inclusivo dentro e fora de campo.

A iniciativa reforça o compromisso da CUFA Jundiaí com o desenvolvimento social por meio do esporte, ampliando o impacto da Taça das Favelas Jundiaí nas comunidades locais.

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