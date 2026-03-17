A CUFA Jundiaí inicia nesta terça-de (17), às 19h, a segunda edição do Workshop de Lideranças da Taça das Favelas Jundiaí. O encontro será realizado no Senac e faz parte da preparação para a edição 2026 do torneio.

A atividade reúne representantes das equipes participantes, com duas a três lideranças por time. O objetivo é alinhar informações, promover troca de experiências e fortalecer a organização da competição no município.

O workshop será dividido em dois dias e contará com mediação de Mariana Bueno e Bernardo Machado. A programação inclui momentos formativos e rodas de conversa com representantes do Senac, Sesc, CUFA e da arbitragem.