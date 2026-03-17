Uma picape Nissan Frontier roubada por criminosos armados no bairro Marajoara, em Campo Limpo Paulista, na noite do último sábado (14), foi recuperada por guardas municipais na manhã desta terça-feira (17), no Jardim Marchetti. Um homem foi preso.

No dia do crime, um casal foi surpreendido por dois assaltantes em uma motocicleta. Armados, eles anunciaram o roubo e apontaram um revólver para as vítimas. Após obrigarem o casal a sair do veículo, um dos criminosos assumiu a direção. Antes de fugirem, ainda efetuaram um disparo para o alto, como se estivessem comemorando o feito.

Três dias depois, na manhã desta terça-feira, durante patrulhamento, agentes da Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista localizaram a caminhonete em circulação pelo Jardim Marchetti, nas proximidades da delegacia e da base da GM.