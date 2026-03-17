17 de março de 2026
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TIRO PARA O ALTO

Frontier levada durante assalto com comemoração é recuperada

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A caminhonete roubada no sábado foi recuperada nesta manhã
A caminhonete roubada no sábado foi recuperada nesta manhã

Uma picape Nissan Frontier roubada por criminosos armados no bairro Marajoara, em Campo Limpo Paulista, na noite do último sábado (14), foi recuperada por guardas municipais na manhã desta terça-feira (17), no Jardim Marchetti. Um homem foi preso.

No dia do crime, um casal foi surpreendido por dois assaltantes em uma motocicleta. Armados, eles anunciaram o roubo e apontaram um revólver para as vítimas. Após obrigarem o casal a sair do veículo, um dos criminosos assumiu a direção. Antes de fugirem, ainda efetuaram um disparo para o alto, como se estivessem comemorando o feito.

Três dias depois, na manhã desta terça-feira, durante patrulhamento, agentes da Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista localizaram a caminhonete em circulação pelo Jardim Marchetti, nas proximidades da delegacia e da base da GM.

O motorista, que estava acompanhado da esposa, foi abordado e alegou desconhecer a origem ilícita do veículo. Segundo ele, a caminhonete havia sido adquirida por meio do Facebook e ele estaria apenas testando o automóvel antes de concluir a compra.

Os guardas, no entanto, não acreditaram na versão apresentada - o suspeito já possui antecedentes por tráfico de drogas - e o encaminharam à delegacia. Ele foi preso em flagrante por receptação dolosa.

O veículo foi apreendido e deverá ser devolvido aos proprietários.

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