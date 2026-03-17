O homem preso no ultimo domingo (15), por lesão corporal dolosa contra a própria filha, de 14 anos, em Jundiaí, como punição por ela ter beijado um adolescente da mesma idade, em uma festa, recebeu da Justiça a concessão de liberdade provisória, durante audiência de custódia. No entanto, ele está proibido de ter qualquer contado com a jovem. Além disso, o Conselho Tutelar foi acionado pelo juiz.

De acordo com a decisão judicial, o pai deve se afastar imediatamente do lar e do convívio familiar, além de manter distância mínima de 200 metros da filha, independentemente do local onde ela esteja.

O Conselho Tutelar também foi acionado por determinação do juiz e deverá acompanhar o caso.