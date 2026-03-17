Entre os dias 17 e 20 de março, o campus da USP no bairro do Butantã recebe a 24ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), maior mostra pré-universitária de projetos científicos e tecnológicos do país. Neste ano, 297 projetos finalistas desenvolvidos por estudantes do ensino básico e técnico de todas as regiões do Brasil evidenciam uma tendência crescente: o uso cada vez mais sofisticado de tecnologias emergentes para enfrentar problemas contemporâneos.

E a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) tem dois grupos no evento, um com um projeto de genética e outro na área de química. O projeto de genética se chama "Genes preditivos em leucemia mieloide aguda (LMA) por bioinformática: uma ferramenta acessível ao suporte terapêutico", desenvolvido pelas estudantes Gabriela Batista Batistela e Isabella Oliveira Massotti, sob orientção de Clarissa Scolastici Basso, do Colégio Degraus, de Jundiaí. O projeto de química se chama "Produção eficiente de energia em relatores eletrocatalíticos: um design racional baseado em simulações de elementos finitos", desenvolvido pelos estudantes João Vitor Margatho Alcides e Felipe Alves Corrêa, também com orientação de Clarissa Scolastici Basso e coorientação de Rafael Alessandro Chioquetti de Lima, do Colégio Ágora Degraus, de Itupeva.

Inovação

Historicamente, os projetos da Febrace já apresentavam soluções inovadoras em diferentes áreas do conhecimento — como Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Engenharia. Em 2026, há presença cada vez maior de ferramentas digitais e computacionais no desenvolvimento das pesquisas, com estudantes aplicando inteligência artificial, visão computacional, redes neurais convolucionais, biossensores, dispositivos vestíveis, blockchain (banco de dados avançado), inferência fuzzy (método de raciocínio) e realidade virtual para propor soluções concretas para problemas contemporâneos.