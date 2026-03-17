Entre os dias 17 e 20 de março, o campus da USP no bairro do Butantã recebe a 24ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), maior mostra pré-universitária de projetos científicos e tecnológicos do país. Neste ano, 297 projetos finalistas desenvolvidos por estudantes do ensino básico e técnico de todas as regiões do Brasil evidenciam uma tendência crescente: o uso cada vez mais sofisticado de tecnologias emergentes para enfrentar problemas contemporâneos.
E a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) tem dois grupos no evento, um com um projeto de genética e outro na área de química. O projeto de genética se chama "Genes preditivos em leucemia mieloide aguda (LMA) por bioinformática: uma ferramenta acessível ao suporte terapêutico", desenvolvido pelas estudantes Gabriela Batista Batistela e Isabella Oliveira Massotti, sob orientção de Clarissa Scolastici Basso, do Colégio Degraus, de Jundiaí. O projeto de química se chama "Produção eficiente de energia em relatores eletrocatalíticos: um design racional baseado em simulações de elementos finitos", desenvolvido pelos estudantes João Vitor Margatho Alcides e Felipe Alves Corrêa, também com orientação de Clarissa Scolastici Basso e coorientação de Rafael Alessandro Chioquetti de Lima, do Colégio Ágora Degraus, de Itupeva.
Inovação
Historicamente, os projetos da Febrace já apresentavam soluções inovadoras em diferentes áreas do conhecimento — como Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Engenharia. Em 2026, há presença cada vez maior de ferramentas digitais e computacionais no desenvolvimento das pesquisas, com estudantes aplicando inteligência artificial, visão computacional, redes neurais convolucionais, biossensores, dispositivos vestíveis, blockchain (banco de dados avançado), inferência fuzzy (método de raciocínio) e realidade virtual para propor soluções concretas para problemas contemporâneos.
“A Febrace sempre refletiu as inquietações da juventude brasileira. O que vemos agora é uma geração que se apropria de ferramentas tecnológicas cada vez mais sofisticadas e começa a utilizá-las para investigar problemas reais, com responsabilidade social e rigor científico”, afirma a professora Roseli de Deus Lopes, coordenadora geral da Febrace. “Eles não estão apenas aprendendo tecnologia, estão experimentando formas de aplicá-la para compreender e transformar contextos concretos.”
“Os projetos também revelam estudantes atentos a questões que vêm ganhando cada vez mais espaço no debate público, como o transtorno do espectro autista, a presença de microplásticos no ambiente, a segurança digital, temas de acessibilidade e inclusão, além de problemas sociais como o feminicídio e os impactos dos cassinos virtuais. Isso mostra o quanto estão atentos às transformações da sociedade”, observa a coordenadora.
Premiação e seleção
Os projetos finalistas da Febrace serão avaliados por especialistas, professores universitários e profissionais de diferentes áreas. Os autores dos melhores trabalhos, nas diversas categorias, receberão troféus, medalhas, bolsas e estágios, totalizando cerca de 300 prêmios e oportunidades no Brasil e no exterior. Nove projetos serão selecionados para representar o país na Regeneron International Science and Engineering Fair (Isef) 2026, que ocorrerá de 9 a 15 de maio, em Phoenix, Arizona (EUA) — a maior feira internacional de ciências e engenharia para estudantes pré-universitários.
A Febrace 2026 tem o patrocínio da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, da Petrobras, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O Governo Federal apoia a iniciativa por meio de do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT); do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), no âmbito do Programa Pop Ciência; do Ministério da Educação (MEC), pelo Programa Escolas em Tempo Integral; e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O evento conta ainda com apoio do Conselho Regional de Técnicos do Estado de São Paulo (CRT-SP), da Ajinomoto, Ashland, Fundação Siemens Brasil e Instituto 3M.
Promoção da cultura científica
A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) é promovida pela Escola Politécnica da USP e realizada pelo Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC). Mais do que uma mostra anual de projetos científicos, a Febrace integra um amplo programa de promoção da cultura científica e da educação em Stem (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) no Brasil, que inclui cursos on-line gratuitos, formação de professores, iniciativas de educação Steam (que inclui Artes) e ações de estímulo à pesquisa nas escolas.
O reconhecimento da relevância científica da Febrace também se reflete no acesso ao ensino superior. A competição é reconhecida no Processo de Olimpíadas Científicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), permitindo que estudantes premiados concorram a vagas na universidade sem realizar o vestibular tradicional, conforme critérios definidos pela instituição.
Em sua 24ª edição, a Febrace já reuniu, ao longo de sua história, mais de 16.719 estudantes participantes, com cerca de 7,2 mil projetos finalistas apresentados na feira. No mesmo período, foram concedidas aproximadamente 4,5 mil premiações entre prêmios científicos, técnicos e institucionais. A feira também selecionou e preparou delegações brasileiras para a Regeneron International Science and Engineering Fair (Isef), resultando em 210 projetos enviados e 82 prêmios conquistados na maior competição internacional de ciência pré-universitária.
Febrace 2026
Datas: dia 17 de março, das 8h30 às 16h30: mostra aberta exclusivamente para autoridades, avaliadores e imprensa; e dias 18 e 19 de março, das 8h30 às 16h30: mostra aberta ao público; dia 20 de março, das 14h às 18h, cerimônia de premiação
Local: Inova USP – Campus da USP
Endereço: avenida Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 370, Butantã, São Paulo
A entrada é gratuita
Mais informações na página da Febrace neste link