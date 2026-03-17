Depois de conquistar a primeira medalha do Brasil em Jogos Paralímpicos de Inverno, o esquiador Cristian Ribera já tem um novo objetivo: treinar atletismo paralímpico para disputar o ouro nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles-2028.
O atleta, que começou a carreira no Peama, de Jundiaí, treina hoje pelo Time São Paulo Paralímpico e voltou ao país na noite desta segunda-feira (16), após a histórica prata no esqui cross-country em Milão-Cortina 2026, na Itália. Cristian revelou que pretende se inspirar na também atleta Aline Rocha para ampliar seus desafios nas pistas de atletismo.
Os atletas do Brasil foram recebidos com festa no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, presenteou Cristian Ribera, Aline Rocha, Elena Sena e Wellington da Silva com uma bandeira do Time São Paulo, programa da Secretaria que há 15 anos fomenta o esporte paralímpico de alto rendimento no estado.
“Quero me inspirar na Aline, que é fera no atletismo, para tentar uma medalha agora em uma Olimpíada de Verão”, disse Cristian Ribera, que disputou sua terceira Paralimpíada de Inverno em Milão-Cortina.
Aline Rocha destacou como as modalidades de verão e inverno se complementam no treinamento de alto rendimento. Segundo ela, a maratona de atletismo em cadeira de rodas contribui diretamente para o desempenho nas provas de neve. “A medalha do Cristian me motivou muito, e agora espero puxá-lo para as pistas de atletismo para ele também ganhar em Los Angeles”, afirmou Aline.
Primeira medalha na neve
Cristian Ribera e Aline Rocha ingressaram no Time São Paulo Paralímpico em 2022 e, desde então, apresentaram evolução constante nas competições internacionais.
Nos Jogos de Milão-Cortina, Cristian sagrou-se vice-campeão paralímpico na prova de sprint sentado, conquistando a primeira medalha brasileira na história das Paralimpíadas de Inverno.
Aline Rocha terminou a competição com três quintos lugares, enquanto Cristian, Aline e Wellington da Silva alcançaram o 7º lugar no revezamento misto por equipes, outro resultado inédito para o país.
Elena Sena também integrou a delegação e fez sua estreia em Jogos Paralímpicos, ganhando experiência para os próximos ciclos. Os quatro atletas representaram metade da delegação brasileira na competição.
“A ajuda do Time São Paulo é imprescindível para a gente poder disputar no nosso melhor nível, competindo com os melhores e com a melhor estrutura no Brasil. O Comitê Paralímpico também ajuda demais. O apoio é fundamental para uma segurança financeira e também para poder se concentrar nos treinamentos”, disse Cristian Ribera.
“Para uma primeira experiência, o saldo foi muito positivo. Aprendi bastante interagindo com a Aline e com outros atletas mais experientes. Agora é manter a cabeça erguida para chegar à França em 2030 pronta para brigar por coisas ainda maiores”, analisou Elena Sena.
Com contrato renovado até dezembro de 2028, os atletas do Time São Paulo já iniciam a preparação para o próximo ciclo paralímpico.