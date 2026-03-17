Depois de conquistar a primeira medalha do Brasil em Jogos Paralímpicos de Inverno, o esquiador Cristian Ribera já tem um novo objetivo: treinar atletismo paralímpico para disputar o ouro nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles-2028.

O atleta, que começou a carreira no Peama, de Jundiaí, treina hoje pelo Time São Paulo Paralímpico e voltou ao país na noite desta segunda-feira (16), após a histórica prata no esqui cross-country em Milão-Cortina 2026, na Itália. Cristian revelou que pretende se inspirar na também atleta Aline Rocha para ampliar seus desafios nas pistas de atletismo.

Os atletas do Brasil foram recebidos com festa no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, presenteou Cristian Ribera, Aline Rocha, Elena Sena e Wellington da Silva com uma bandeira do Time São Paulo, programa da Secretaria que há 15 anos fomenta o esporte paralímpico de alto rendimento no estado.