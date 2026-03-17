A Prefeitura de Jundiaí informa que a homenagem aos atletas, que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália, terá nova data e horário devido à convocação oficial em Brasília do atleta Cristian Ribera.
O encontro, inicialmente previsto para hoje (17), será realizado na sexta-feira (20), às 14h, no piso térreo do Paço Municipal.
Entre os homenageados estão Cristian Ribera, medalhista de prata no esqui cross-country sentado masculino; Guilherme Cruz Rocha; Wellington da Silva; Eduarda Westemaier Ribera, atleta olímpica e irmã de Cristian; e Fábio Westemaier Ribera, técnico da equipe brasileira de esqui cross-country e irmão de Cristian e Eduarda.
Serviço:
Evento: homenagem da Prefeitura de Jundiaí aos atletas
Nova data: 20 de março de 2026 (sexta-feira)
Horário: 14h
Local: térreo do Paço Municipal – avenida da Liberdade, s/nº – Jardim Botânico