Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
MILANO-CORTINA

Jundiaiense Guilherme Rocha disputa biatlo

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
Alessandra Cabral/CPB
Atleta é o melhor brasileiro na prova em Milão-Cortina
O atleta jundiaiense Guilherme Cruz Rocha foi o melhor brasileiro na prova individual de 12,5 km do biatlo, disputada neste domingo (8), nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. A competição ocorreu no Tesero Cross-Country Stadium, em Val di Fiemme, na Itália.

Na prova masculina da classe sitting, destinada a atletas que competem sentados, Guilherme terminou na 16ª colocação, com o tempo de 42min30s9. O resultado colocou o brasileiro à frente dos demais representantes do país na disputa da modalidade.

Outro brasileiro na prova foi Robelson Lula, que ficou na 26ª posição ao completar o percurso em 48min54s9. A disputa combina o esqui cross-country com quatro sessões de tiro ao longo do trajeto, exigindo precisão e controle físico após o esforço na pista.

Após a prova, Guilherme avaliou o desempenho e destacou que erros nas sessões de tiro impediram um resultado melhor. Segundo o atleta, a meta era terminar entre os dez primeiros colocados da prova.

A delegação brasileira segue em competição nos Jogos Paralímpicos de Inverno, que contam com a maior participação do país na história, com oito atletas em diferentes modalidades de neve.

