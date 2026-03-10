O atleta jundiaiense Guilherme Cruz Rocha foi o melhor brasileiro na prova individual de 12,5 km do biatlo, disputada neste domingo (8), nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. A competição ocorreu no Tesero Cross-Country Stadium, em Val di Fiemme, na Itália.

Na prova masculina da classe sitting, destinada a atletas que competem sentados, Guilherme terminou na 16ª colocação, com o tempo de 42min30s9. O resultado colocou o brasileiro à frente dos demais representantes do país na disputa da modalidade.

Outro brasileiro na prova foi Robelson Lula, que ficou na 26ª posição ao completar o percurso em 48min54s9. A disputa combina o esqui cross-country com quatro sessões de tiro ao longo do trajeto, exigindo precisão e controle físico após o esforço na pista.