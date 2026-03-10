10 de março de 2026
ESCALADA

PMs impedem furto a barbearia em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Os policiais patrulhavam no momento em que a barbearia era invadida

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de furto na madrugada desta terça-feira (9), na avenida São João, no bairro Ponte São João, em Jundiaí.

Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão realizavam patrulhamento quando, ao passarem em frente a uma barbearia, perceberam um homem escalando a lateral do imóvel.

Diante da situação suspeita, os agentes pararam a viatura e deram ordem de rendição. O suspeito desceu e foi abordado pelos policiais.

Durante a abordagem, ele confessou que tentava chegar ao telhado do estabelecimento para invadir o local e praticar furto.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante por tentativa de furto.

