Um homem foi preso em flagrante por tentativa de furto na madrugada desta terça-feira (9), na avenida São João, no bairro Ponte São João, em Jundiaí.

Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão realizavam patrulhamento quando, ao passarem em frente a uma barbearia, perceberam um homem escalando a lateral do imóvel.

Diante da situação suspeita, os agentes pararam a viatura e deram ordem de rendição. O suspeito desceu e foi abordado pelos policiais.