O atleta Cristian Ribera, de Jundiaí, conquistou nesta terça-feira (10) a medalha de prata no sprint do esqui cross-country sentado nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão e Cortina 2026. O resultado garantiu ao Brasil a primeira medalha da história em uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno.

Na final, Ribera liderou boa parte da prova, mas foi ultrapassado nos metros finais pelo chinês Zixu Liu. O brasileiro completou o percurso em 2min29s6, enquanto o campeão marcou 2min28s9. O cazaque Yerbol Khamitov fechou o pódio com o tempo de 2min29s9.

Antes da decisão, o atleta já havia se destacado ao registrar o melhor tempo tanto na classificatória quanto na semifinal, disputadas no mesmo dia. Na primeira fase, Ribera marcou 2min08s22, enquanto na semifinal completou a prova em 2min28s7.