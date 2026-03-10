O cadastro deve ser feito no site vestibular.univesp.br . Os candidatos precisarão fazer uma prova objetiva e uma redação, no dia 26 de abril, às 13 horas (os locais serão informados em 15 de abril, a partir das 10 horas).

Se encerram, nesta quarta-feira (11), as inscrições para as 24.029 vagas do Vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Várzea Paulista é uma das 386 cidades que possuem polos da instituição. O polo varzino tem 108 vagas disponíveis para três graduações gratuitas a distância: 40 de Licenciatura, 34 de Computação, e 34 de Negócios e Produção. Cada eixo permite a escolha de um dos cursos disponíveis, após o cumprimento do ciclo básico.

Os ingressantes no curso de Computação cursarão um ano e meio de ciclo básico e, após o período, optarão pelos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (quatro anos), Bacharelado em Engenharia de Computação (cinco anos) e o Bacharelado em Inteligência Artificial (quatro anos), que é a novidade de 2026.

Os estudantes das Licenciaturas, por sua vez, cumprirão um ano de ciclo básico, e, a partir daí, poderão se habilitar em Letras, Matemática ou Pedagogia (quatro anos de duração).

Já os alunos de Negócios e Produção também estudarão no ciclo básico por um ano e poderão optar pelos cursos de Tecnologia em Processos Gerenciais (três anos), Bacharelado em Administração (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Produção (cinco anos).