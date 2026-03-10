Uma mulher condenada por roubo qualificado foi capturada nesta segunda-feira (9), na Vila Rami, em Jundiaí, por policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão.

A equipe recebeu um mandado de prisão expedido contra a mulher pelo crime de roubo qualificado, previsto no §2º do artigo 157 do Código Penal, que prevê aumento de pena quando o crime envolve circunstâncias como concurso de pessoas, cárcere privado, transporte de valores, roubo de veículo para outro estado ou país, uso de explosivos ou emprego de arma branca.

Com a informação de um possível endereço, os policiais foram inicialmente ao local, mas não localizaram a condenada. Após novas informações, seguiram para outro imóvel, onde foram atendidos pelo padrasto da mulher.