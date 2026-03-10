O atleta Cristian Ribera, "cria" do Peama, natural de Cerejeiras (RO) e criado em Jundiaí, fez história nesta terça-feira (10) ao conquistar a primeira medalha do Brasil na história Jogos Paralímpicos de Inverno. A façanha aconteceu no esqui cross-country em Milão-Cortina (ITA) e é um marco para o esporte nacional e para o Time São Paulo, do qual ele faz parte, uma iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) de incentivo ao esporte paralímpico.

“Quero agradecer muito meu time, trabalhamos sempre juntos, e minha família, afinal é por eles que estou aqui. Faltou muito pouco para a medalha de ouro, mas mérito para a reação do atleta chinês no final da prova. Agora é comemorar o resultado e a próxima meta é o primeiro lugar”, disse o atleta, muito emocionado, em entrevista ao Sportv.

Ribera dominou todas as fases eliminatórias da competição até chegar à final. Na disputa decisiva, liderou a prova até os metros finais, mas acabou ultrapassado pelo chinês Liu Zixu, que venceu com o tempo de 2:28.9. O brasileiro completou o percurso de 1.024 metros em 2:29.6, garantindo o segundo lugar. Yerbol Khamitov, do Cazaquistão, completou o pódio com 2:29.9.