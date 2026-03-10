O atleta Cristian Ribera, "cria" do Peama, natural de Cerejeiras (RO) e criado em Jundiaí, fez história nesta terça-feira (10) ao conquistar a primeira medalha do Brasil na história Jogos Paralímpicos de Inverno. A façanha aconteceu no esqui cross-country em Milão-Cortina (ITA) e é um marco para o esporte nacional e para o Time São Paulo, do qual ele faz parte, uma iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) de incentivo ao esporte paralímpico.
“Quero agradecer muito meu time, trabalhamos sempre juntos, e minha família, afinal é por eles que estou aqui. Faltou muito pouco para a medalha de ouro, mas mérito para a reação do atleta chinês no final da prova. Agora é comemorar o resultado e a próxima meta é o primeiro lugar”, disse o atleta, muito emocionado, em entrevista ao Sportv.
Ribera dominou todas as fases eliminatórias da competição até chegar à final. Na disputa decisiva, liderou a prova até os metros finais, mas acabou ultrapassado pelo chinês Liu Zixu, que venceu com o tempo de 2:28.9. O brasileiro completou o percurso de 1.024 metros em 2:29.6, garantindo o segundo lugar. Yerbol Khamitov, do Cazaquistão, completou o pódio com 2:29.9.
Até então, o melhor resultado do Brasil em Jogos Paralímpicos de Inverno havia sido justamente de Cristian Ribera, que terminou em sexto lugar nos Jogos de PyeongChang 2018, na Coreia do Sul.
“A medalha de prata conquistada por Cristian Ribera nos Jogos Paralímpicos de Inverno representa um feito histórico para o Brasil. É um momento que enche nosso país de orgulho e mostra ao mundo a força, a determinação e o talento dos atletas brasileiros com deficiência”, comentou o Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SEDPcD), Marcos da Costa.
Antes de levar o Brasil ao inédito segundo lugar, Cristian já detinha dois importantes recordes alcançados em 2018, quando, com apenas 15 anos, terminou a prova do sprint clássico, em que os atletas percorrem 1024 metros, no 6º lugar, melhor colocação do país até então, sendo o atleta mais jovem a participar dos Jogos Paralímpicos, na cidade de PyeongChang (COR).
A conquista de Cristian é um marco também para sua família. O irmão mais velho, Fábio, é seu treinador, a irmã caçula, Eduarda, começou no esqui cross-country inspirada por ele e também competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados há um mês nas mesmas cidades italianas.
Cristian nasceu com artrogripose, uma doença congênita que afeta as articulações, demandando 21 cirurgias nas pernas, mas todas as dificuldades se transformaram em combustível para que se tornasse o principal nome do esqui cross country paralímpico.