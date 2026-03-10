Entre o fim deste mês e o início de abril, a Região Metropolitana de Jundiaí vai receber atividades culturais gratuitas pelo Circuito Sesc de Artes. Os municípios de Campo Limpo Paulista (29/3), Itupeva (5/4), Louveira (4/4) e Várzea Paulista (28/3) terão oficinas de trabalhos manuais, atrações musicais, contações de histórias, teatro e mais.

O Circuito Sesc de Artes leva, de forma itinerante, programações culturais gratuitas a cidades do Estado de São Paulo. Neste ano, mais de 130 cidades vão receber, entre 21 de março a 26 de abril, sessões de teatro, música, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias, contemplando trabalhos contemporâneos e aqueles que resgatam fazeres e culturas tradicionais.

Para saber detalhes da programação em cada município, acesse o site do Circuito Sesc de Artes 2026 neste link. Veja abaixo o que cada cidade da região vai receber:

28 de março: Várzea Paulista