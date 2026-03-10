Entre o fim deste mês e o início de abril, a Região Metropolitana de Jundiaí vai receber atividades culturais gratuitas pelo Circuito Sesc de Artes. Os municípios de Campo Limpo Paulista (29/3), Itupeva (5/4), Louveira (4/4) e Várzea Paulista (28/3) terão oficinas de trabalhos manuais, atrações musicais, contações de histórias, teatro e mais.
O Circuito Sesc de Artes leva, de forma itinerante, programações culturais gratuitas a cidades do Estado de São Paulo. Neste ano, mais de 130 cidades vão receber, entre 21 de março a 26 de abril, sessões de teatro, música, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias, contemplando trabalhos contemporâneos e aqueles que resgatam fazeres e culturas tradicionais.
Para saber detalhes da programação em cada município, acesse o site do Circuito Sesc de Artes 2026 neste link. Veja abaixo o que cada cidade da região vai receber:
28 de março: Várzea Paulista
A programação acontece das 15h às 19h no Parque Bertioga (avenida Padre Jordan, 1280 – Jardim Bertioga)
- Baile da Praça, com DJ Chakal
- Cor-Ação, com o Núcleo Pé de Zamba
- CORP+S, com a Troupe Guezá
- Jogo de criação de cartazes regionais, com o Coletivo (in)pressão
- Oficina de Robôs Tek-Nautas, com o Ateliê Olavo Tenório
- Histórias do Nosso Quintal: Palavras d'água, com o Núcleo Ferruada
- Oficina para todos os Corp+s, com a Troupe Guezá
29 de março: Campo Limpo Paulista
A programação acontece das 15h às 19h no Centro Cultural de Lazer Praça da Biblia (avenida Alfried Krupp, 1025 – Centro Jardim America)
- Baile da Praça, com DJ Chakal
- Cor-Ação, com o Núcleo Pé de Zamba
- CORP+S, com a Troupe Guezá
- Jogo de criação de cartazes regionais, com o Coletivo (in)pressão
- Oficina de Robôs Tek-Nautas, com o Ateliê Olavo Tenório
- Histórias do Nosso Quintal: Palavras d'água, com o Núcleo Ferruada
- Oficina para todos os Corp+s, com a Troupe Guezá
4 de abril: Louveira
A programação acontece das 15h às 19h na Subestação Ferroviária Francisco de Monlevade (rua Armando Steck, 184 – Centro)
- Teddy Boys - Plataforma 3/4, com a Cia Círculo
- Rio que conta e canta, com o Coletivo Cafuzas
- Altas Frequências, com DJ Maravilha
- Balanço Elegante, com a Banda Sons de Jorge
- Somos Todos Chico Rei, com o Núcleo Preto de Artes Afro-diaspóricas
- Confecção de Boi-Bumbá, com o Ateliê Passarada
- Oficina de máscara Lowpoly-Animais do Brasil, com Polyheads
- O patrimônio ferroviário em Louveira - Passeio no Centro de Memória e na Subestação Eng. Francisco Monlevade
- 80 Anos de História: Um Sesc pra chamar de seu
5 de abril: Itupeva
A programação acontece das 15h às 19h no Parque da Cidade de Itupeva (avenida Emílio Chechinato, 706 – Jardim Samambaia)
- Teddy Boys - Plataforma 3/4, com a Cia Círculo
- Rio que conta e canta, com o Coletivo Cafuzas
- Altas Frequências, com DJ Maravilha
- Balanço Elegante, com a Banda Sons de Jorge
- Somos Todos Chico Rei, com o Núcleo Preto de Artes Afro-diaspóricas
- Confecção de Boi-Bumbá, com o Ateliê Passarada
- Oficina de máscara Lowpoly-Animais do Brasil, com Polyheads
- 80 Anos de História: Um Sesc pra chamar de seu