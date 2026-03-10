Uma jovem de 19 anos, grávida, foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (9), no bairro Abramo Delforno, em Itatiba. Uma usuária que comprava entorpecentes no momento da abordagem conseguiu fugir.

Os guardas municipais Rodrigues e Montini realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pela venda de drogas quando, ao entrarem na rua João Belini, avistaram duas mulheres paradas no local. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambas correram em direções opostas. Uma delas conseguiu escapar, enquanto a outra foi alcançada e detida.

Segundo os agentes, a jovem confessou imediatamente que estava traficando e informou que a mulher que fugiu era usuária e estava comprando cocaína.