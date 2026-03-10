Uma jovem de 19 anos, grávida, foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (9), no bairro Abramo Delforno, em Itatiba. Uma usuária que comprava entorpecentes no momento da abordagem conseguiu fugir.
Os guardas municipais Rodrigues e Montini realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pela venda de drogas quando, ao entrarem na rua João Belini, avistaram duas mulheres paradas no local. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambas correram em direções opostas. Uma delas conseguiu escapar, enquanto a outra foi alcançada e detida.
Segundo os agentes, a jovem confessou imediatamente que estava traficando e informou que a mulher que fugiu era usuária e estava comprando cocaína.
Durante a abordagem, foram encontrados com ela R$ 270, valor que, segundo a própria suspeita, era proveniente da venda de crack e cocaína, comercializadas a R$ 10 cada porção. A jovem também relatou que havia iniciado o “trabalho” às 18h e permaneceria no local até as 3h da madrugada desta terça-feira.
Ainda de acordo com o relato aos guardas, ela afirmou que, mesmo grávida, já vinha atuando no tráfico havia algum tempo, trabalhando em turnos às segundas, quartas e sextas-feiras, além de domingos.
Com apoio de outras viaturas — dos GMs Dias, Fábio e do K9 Shelby, do Grupo de Operações com Cães (GOC), além dos guardas Neres e Gracione — os agentes localizaram porções de drogas escondidas nas imediações. A jovem confessou que os entorpecentes eram destinados à venda.
Ela foi conduzida ao Plantão Policial, onde permaneceu presa em flagrante por tráfico de drogas.