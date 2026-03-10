No dia 24 de março, Cabreúva vai celebrar 167 anos de história e, para que a população da cidade comemore, entre os dias 15 e 29, haverá uma programação especial com de cultura, esporte, música e momentos para toda a família. Veja abaixo a programação completa.
- 15/3 | 8h às 14h – Os Tartarugas
8h – início do evento
9h às 10h – Banda São Roque
11h às 14h – Banda Rock Hits
Brinquedos infláveis + praça de alimentação
Sovacão – Centro
- 19/3 | 19h – Lançamento de livro
Fragmentos Literários – Waldemar Alves de Camargo
Biblioteca Municipal Basilides Godoy – Centro
- 21/3 | 19h – Missa e lançamento de documentário
Lançamento do documentário “Fé Histórica: Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade”
Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade – Centro
- 22/3 | 7h – Corrida 11K de Aniversário
Arena Cabreúva – Jacaré
- 23/3 | 17h – Show de Aniversário com Kaique e Felipe
17h – Início do evento com som mecânico + praça de alimentação
18h – Show com Gabriel Neto
20h30 – Show com Kaique e Felipe
Cecom – avenida Joaquim Monteiro – Jacaré
- 24/3 | 6h – Alvorada
Pelas ruas do Centro com a Banda São Roque
- 24/3 | 8h – Ato cívico
8h – Hasteamento das bandeiras
8h30 – Desfile cívico
Praça Comendador Martins – Centro
- 29/3 | 9h – Jogo de Futebol Festivo
Cabreúva x Campo Limpo
Estádio Municipal José Bertagni – Jacaré
A estimativa de investimento da programação completa para o aniversário de 167 anos de Cabreúva, até sexta-feira (6), é de R$ 387.537. A Prefeitura de Cabreúva convida a população para viver e celebrar este importante momento para a cidade.