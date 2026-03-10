No dia 24 de março, Cabreúva vai celebrar 167 anos de história e, para que a população da cidade comemore, entre os dias 15 e 29, haverá uma programação especial com de cultura, esporte, música e momentos para toda a família. Veja abaixo a programação completa.

15/3 | 8h às 14h – Os Tartarugas

8h – início do evento

9h às 10h – Banda São Roque

11h às 14h – Banda Rock Hits

Brinquedos infláveis + praça de alimentação

Sovacão – Centro

Fragmentos Literários – Waldemar Alves de Camargo

Biblioteca Municipal Basilides Godoy – Centro

Lançamento do documentário “Fé Histórica: Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade”

Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade – Centro

Arena Cabreúva – Jacaré

17h – Início do evento com som mecânico + praça de alimentação

18h – Show com Gabriel Neto

20h30 – Show com Kaique e Felipe

Cecom – avenida Joaquim Monteiro – Jacaré

Pelas ruas do Centro com a Banda São Roque

8h – Hasteamento das bandeiras

8h30 – Desfile cívico

Praça Comendador Martins – Centro

Cabreúva x Campo Limpo

Estádio Municipal José Bertagni – Jacaré

A estimativa de investimento da programação completa para o aniversário de 167 anos de Cabreúva, até sexta-feira (6), é de R$ 387.537. A Prefeitura de Cabreúva convida a população para viver e celebrar este importante momento para a cidade.