Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
ANIVERSÁRIO

Cabreúva terá festa para comemorar os 167 anos de história

Por Redação | Prefeitura de Cabreúva
Divulgação / Prefeitura de Cabreúva
A cidade celebra mais um ano de emancipação em 24 de março, mas a programação dos festejos se estende do dia 15 ao dia 29 deste mês

No dia 24 de março, Cabreúva vai celebrar 167 anos de história e, para que a população da cidade comemore, entre os dias 15 e 29, haverá uma programação especial com de cultura, esporte, música e momentos para toda a família. Veja abaixo a programação completa.

  • 15/3 | 8h às 14h – Os Tartarugas
    8h – início do evento
    9h às 10h – Banda São Roque
    11h às 14h – Banda Rock Hits
    Brinquedos infláveis + praça de alimentação
    Sovacão – Centro
  • 19/3 | 19h – Lançamento de livro
    Fragmentos Literários – Waldemar Alves de Camargo
    Biblioteca Municipal Basilides Godoy – Centro
  • 21/3 | 19h – Missa e lançamento de documentário
    Lançamento do documentário “Fé Histórica: Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade”
    Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade – Centro
  • 22/3 | 7h – Corrida 11K de Aniversário
    Arena Cabreúva – Jacaré
  • 23/3 | 17h – Show de Aniversário com Kaique e Felipe
    17h – Início do evento com som mecânico + praça de alimentação
    18h – Show com Gabriel Neto
    20h30 – Show com Kaique e Felipe
    Cecom – avenida Joaquim Monteiro – Jacaré
  • 24/3 | 6h – Alvorada
    Pelas ruas do Centro com a Banda São Roque
  • 24/3 | 8h – Ato cívico
    8h – Hasteamento das bandeiras
    8h30 – Desfile cívico
    Praça Comendador Martins – Centro
  • 29/3 | 9h – Jogo de Futebol Festivo
    Cabreúva x Campo Limpo
    Estádio Municipal José Bertagni – Jacaré

A estimativa de investimento da programação completa para o aniversário de 167 anos de Cabreúva, até sexta-feira (6), é de R$ 387.537. A Prefeitura de Cabreúva convida a população para viver e celebrar este importante momento para a cidade.

