A quarta edição da Taça das Favelas de Jundiaí foi apresentada oficialmente nesta segunda-feira (9). A competição reunirá 24 equipes e cerca de 800 atletas, entre categorias masculina e feminina, representando diferentes comunidades da cidade.

O torneio contará com 16 equipes no masculino e oito no feminino. As partidas serão disputadas no CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami, enquanto os treinamentos poderão ocorrer em centros esportivos municipais disponibilizados para as equipes inscritas.

A competição tem início previsto para o dia 25 de abril e a final está programada para 30 de maio. No masculino, os times serão divididos em grupos e os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final. A partir daí, os confrontos passam a ser eliminatórios até a decisão.