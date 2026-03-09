09 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
FUTEVOL DE VÁRZEA

Taça das Favelas abre inscrições em Jundiaí

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A competição tem início previsto para o dia 25 de abril e a final está programada para 30 de maio.

A quarta edição da Taça das Favelas de Jundiaí foi apresentada oficialmente nesta segunda-feira (9). A competição reunirá 24 equipes e cerca de 800 atletas, entre categorias masculina e feminina, representando diferentes comunidades da cidade.

O torneio contará com 16 equipes no masculino e oito no feminino. As partidas serão disputadas no CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami, enquanto os treinamentos poderão ocorrer em centros esportivos municipais disponibilizados para as equipes inscritas.

A competição tem início previsto para o dia 25 de abril e a final está programada para 30 de maio. No masculino, os times serão divididos em grupos e os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final. A partir daí, os confrontos passam a ser eliminatórios até a decisão.

No feminino, a disputa terá duas chaves com quatro equipes cada. As melhores colocadas avançam diretamente para as semifinais. O atual campeão entre os homens é o União Tulipas Marlene, enquanto o Vila Ana chega à competição como tricampeão da categoria feminina.

A Taça das Favelas é organizada pela Central Única das Favelas (CUFA) e conta com apoio da Prefeitura de Jundiaí e de parceiros locais. O campeonato busca incentivar a prática esportiva e promover integração entre jovens das comunidades da cidade.

