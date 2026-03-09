Jundiaí recebe nos dias 12 e 13 de março o Cine Fini, projeto itinerante que leva sessões gratuitas de cinema para cidades do interior paulista e que conta com o apoio da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT).
A iniciativa será realizada no bolsão de estacionamento do CECE Mário Milani, no bairro Ivoturucaia, com exibições abertas ao público. A estrutura móvel, que se transforma em uma sala de cinema completa com capacidade para 83 pessoas, exibirá uma seleção de filmes nacionais e internacionais ao longo do dia.
Serão cinco sessões diárias, entre 8h e 21h, destinadas tanto a escolas quanto ao público em geral, incluindo exibições adaptadas. O espaço oferece uma experiência imersiva e o público também poderá aproveitar um ambiente temático com tapete vermelho, painel para fotos e distribuição de pipoca, balas e brindes.
O projeto é uma iniciativa da The Fini Company e tem como objetivo ampliar o acesso ao cinema e promover experiências culturais para crianças e famílias. Além de Jundiaí, a ação também percorre cidades da região, como Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira e Várzea Paulista.
Serviço
Local: Bolsão de estacionamento do CECE Mário Milani – R. José Joaquim dos Santos, 400 – Ivoturucaia, Jundiaí – SP
Datas: 12 e 13 de março
Endereço: Rua José Joaquim dos Santos, 400 – Ivoturucaia – Jundiaí/SP