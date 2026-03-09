Jundiaí recebe nos dias 12 e 13 de março o Cine Fini, projeto itinerante que leva sessões gratuitas de cinema para cidades do interior paulista e que conta com o apoio da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT).

A iniciativa será realizada no bolsão de estacionamento do CECE Mário Milani, no bairro Ivoturucaia, com exibições abertas ao público. A estrutura móvel, que se transforma em uma sala de cinema completa com capacidade para 83 pessoas, exibirá uma seleção de filmes nacionais e internacionais ao longo do dia.

Serão cinco sessões diárias, entre 8h e 21h, destinadas tanto a escolas quanto ao público em geral, incluindo exibições adaptadas. O espaço oferece uma experiência imersiva e o público também poderá aproveitar um ambiente temático com tapete vermelho, painel para fotos e distribuição de pipoca, balas e brindes.