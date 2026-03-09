Os atletas de taekwondo do Time Jundiaí / K’s Gym conquistaram 15 vagas para o Grand Slam Paulista após participação na primeira etapa do Campeonato Paulista da modalidade. A competição foi realizada no último domingo (8), na cidade de Cajati, no sul do estado, sob organização da Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo (FETESP).

Ao todo, a delegação jundiaiense contou com 23 atletas, que disputaram 26 vagas para a final do circuito estadual nas categorias Kyorugui (luta) e Poomsae (formas). Os campeões de cada categoria nas etapas do campeonato garantem classificação direta para o Grand Slam.

Entre os resultados, a equipe conquistou 15 medalhas de ouro, além de quatro pratas e quatro bronzes. Com isso, diversos atletas já asseguraram presença na decisão do circuito, que reúne os melhores classificados ao longo das etapas do campeonato.