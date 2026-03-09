Os atletas de taekwondo do Time Jundiaí / K’s Gym conquistaram 15 vagas para o Grand Slam Paulista após participação na primeira etapa do Campeonato Paulista da modalidade. A competição foi realizada no último domingo (8), na cidade de Cajati, no sul do estado, sob organização da Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo (FETESP).
Ao todo, a delegação jundiaiense contou com 23 atletas, que disputaram 26 vagas para a final do circuito estadual nas categorias Kyorugui (luta) e Poomsae (formas). Os campeões de cada categoria nas etapas do campeonato garantem classificação direta para o Grand Slam.
Entre os resultados, a equipe conquistou 15 medalhas de ouro, além de quatro pratas e quatro bronzes. Com isso, diversos atletas já asseguraram presença na decisão do circuito, que reúne os melhores classificados ao longo das etapas do campeonato.
A equipe é comandada pelo grão-mestre Lucas Rebello e contou com participação de atletas que se destacaram tanto nas lutas quanto nas apresentações de formas. O desempenho reforça o bom momento da equipe nas competições estaduais da modalidade.
Os atletas que ainda não garantiram classificação terão novas oportunidades nas próximas etapas do circuito, previstas para as cidades de Bastos, Franca, Salto e São Sebastião. Os campeões do Grand Slam avançam posteriormente ao Campeonato Brasileiro, organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo